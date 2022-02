Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Αισιόδοξα μηνύματα από την Θεσσαλονίκη

Τι δείχνει η έρευνα για την αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας σχετικά με την τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου των λυμάτων, μετά την έρευνα που διεξήγαγε η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Οι ενδείξεις δείχνουν σταθεροποιητική κατάσταση με αργή αποκλιμάκωση της συγκέντρωσης του ιικού φορτίου των λυμάτων. Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 16/02/2022 και της Πέμπτης 17/02/2022 είναι:

-Σταθερή (-10%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 14/02/2022 και της Τρίτης 15/02/2022.

-Οριακά σταθερή (-20%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 09/02/2022 και Πέμπτης 10/02/22

«Το ιικό φορτίο είναι ακόμη σε υψηλό επίπεδο, που σημαίνει πως η μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα οδηγεί καθημερινά σε πολλές νέες μολύνσεις, γι' αυτό και η αποκλιμάκωση που παρατηρούμε έχει ακόμη ήπιο ρυθμό. Συνεκτιμώντας, όμως, όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και κυρίως αυτά που έχουν μελετηθεί διεθνώς για το στέλεχος Όμικρον, που έχει επικρατήσει, βλέπουμε κι εδώ ότι η επιστροφή στην κανονικότητα έχει έλθει πιο κοντά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορωνοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η μοριακή μέθοδος real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει επιλεκτικά το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Όμικρον.

