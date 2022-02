Κοινωνία

Καιρός: Κυριακή με θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς

Ανοιξιάτικο σκηνικό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πού θα αγγίξει η θερμοκρασία τους 21 βαθμούς Κελσίου. Πού θα βρέξει.

Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις, ενώ σποραδικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν στο Ιόνιο, στα δυτικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά έως το πρωί, αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία, σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στη Στερεά Ελλάδα από 5 έως 18, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 16 και στην Κρήτη από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα νοτιοανατολικά τμήματα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

