Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: Ελεύθερο το ζευγάρι που καταγγέλθηκε από 24χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στις απολογίες τους ο 35χρονος και η συνομίλικη σύζυγός του.

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 35χρονος Ιρακινός και η ομοεθνής και συνομήλικη σύζυγός του, που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες, ύστερα από καταγγελία 24χρονης Σύριας ότι την κρατούσαν παρά τη θέλησή της στο διαμέρισμα τους -όπου μετά από πρόσκλησή τους διέμενε με τον 4χρονο γιο της- και επιπλέον ο πρώτος ασκούσε σωματική βία πάνω της και την εξανάγκασε δύο φορές σε συνουσία.

Στην απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε πως έχει συνάψει προσφάτως γάμο με την 24χρονη, προσκομίζοντας σχετική άδεια προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του η γνησιότητα της οποίας φέρεται ότι δεν αμφισβητείται.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε -τελικώς- να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 24χρονη. Από την πλευρά της, η 35χρονη συγκατηγορούμενή του μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.

Όπως έγινε γνωστό, η 24χρονη και ο ανήλικος γιος της, μετά την καταγγελία φιλοξενούνται σε εθελοντικό, μη κυβερνητικό, οργανισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!