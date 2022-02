Αθλητικά

Τουρνουά Κατάρ - Σάκκαρη: η αντίπαλος στον 2ο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς αγώνα πέρασε στον δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

H Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετέχει στο WTA 1000 Τουρνουά του Κατάρ.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι το Νο 6 του ταμπλό και έχει περάσει «bye» τον 1ο γύρο.

Στον 2ο γύρο θα αγωνιστεί με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες, της πρωταθλήτριας του Australian Open το 2020, Σοφία Κένιν και Αν Λι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!