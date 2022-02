Οικονομία

Τζώρτζης Μονογυιός: μνημόσυνο στην Μύκονο για τον επιχειρηματία (εικόνες)

Τραγική φιγούρα η χήρα του, που δεν παρέστη στην κηδεία του άτυχου άνδρα. Παρούσα και η αδελφή του Τζώρτζη Μονογυιού.

40 ημέρες συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του επιχειρηματία Τζώρτζη Μονογυιού σε τροχαίο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και η οικογένειά του τέλεσε το μνημόσυνο στην Μύκονο, στον τόπο καταγωγής του.

Τραγική φιγούρα η χήρα Αθήνα Κοντοπάνου, η οποία δεν παρέστη στην κηδεία στο "νησί των Ανέμων", καθώς παρέμενε στο νοσοκομείο τραυματισμένη μετά το δυστύχημα.

Στο μνημόσυνο ήταν παρούσα και η αδελφή του εκλιπόντος, βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, που δεν έκρυψε την συγκίνησή της, καθώς η απώλεια του αγαπημένου της Τζώρτζη είναι μεγάλη.

Παρόντες ήταν και πολλοί φίλοι και συγγενείς, που έτρεφαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση στον επιχειρηματία και ταξίδεψαν από την Αθήνα για το μνημόσυνο.

