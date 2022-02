Αθλητικά

Ιωνικός - ΟΦΗ: Λευκή ισοπαλία παρά τις ευκαιρίες

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στη Νίκαια στον αγώνα μεταξύ του Ιωνικού και του ΟΦΗ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Ιωνικό και στον ΟΦΗ. Παρά τις αρκετές ευκαιρίες που χάθηκαν εκατέρωθεν στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στη Νίκαια.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά το «διπλό» στην Τρίπολη επί του Αστέρα, ενώ για τους Κρήτες ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία, μετά το 2-2 με τον Ατρόμητο, ενώ έμειναν για 4ο σερί παιχνίδι αήττητοι (2-2-0).

Μπήκε πιο δυνατά στο ματς ο Ιωνικός και στο 13΄ απείλησε με το σουτ του Κιάκου από τα όρια της περιοχής και τον Μπαλογιάννη να βάζει την τελευταία στιγμή το πόδι του και να στέλνει τη μπάλα κόρνερ. Δύο λεπτά μετά ο Επασί μπλόκαρε την κεφαλιά του Ρομαό από το κόρνερ του Άοσμαν.

Μετά το 15΄ ο ΟΦΗ ισορρόπησε και είχε τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια έχασε κλασική ευκαιρία στο 20ό λεπτό, μετά το λάθος του Χουτεσιώτη, ο οποίος τροφοδότησε άθελά του τον Φελίπε ο τελευταίος έδωσε στον Τσιλιανίδη το σουτ του οποίου από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση δεν βρήκε το στόχο.

Άλλες δύο πολύ καλές στιγμές είχαν οι Κρήτες στα πρώτα 30 λεπτά του ματς, με τον Χουτεσιώτη να βρίσκεται σε σωστή θέση μετά τα σουτ των Ντουρμισάι (24΄) και Φελίπε (30΄).

Με μία τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους ξεκίνησε το β΄ μέρος (48΄), αλλά ο Επασί ενήργησε ενστικτωδώς στην προσπάθεια του Μπαλογιάννη ν΄ απομακρύνει κι απέτρεψε το γκολ. Συνέχισε να πιέζει η ομάδα της Νίκαιας και στο 65΄ «άγγιξε» το γκολ με την κεφαλιά του αμαρκάριστου Τουράμ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Επασί, ο οποίος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Το β΄ μέρος δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, ούτε από πλευράς ρυθμού, αλλά κυρίως των ευκαιριών που χάθηκαν. Έτσι μετά τις δύο μεγάλες στιγμές των «κυανόλευκων» πήραν σειρά οι φιλοξενούμενοι να απειλήσουν. Αρχικά στο 67΄ με τον Χουτεσιώτη να διώχνει το σουτ του Μπαλογιάννη, ενώ στο 70΄ και πάλι ο γκολκίπερ του Ιωνικού βρισκόταν σε σωστή θέση στο πλασέ του Τσιλιανίδη.

Στο 90΄+2 του αγώνα ο Επασί έκανε σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Μάναλη, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά του Μαρινάκη να πιάσει το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και να στείλει τη μπάλα λίγο άουτ.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μάντζης, Ντάλσιο - Μαρινάκης, Νέιρα, Φελίπε

Κόκκινες: Νέιρα (90΄+4 δεύτερη κίτρινη)

Οι ενδεκάδες:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δ. Σπανός): Χουτεσιώτης, Άοσμαν, Ντάλσιο, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάντσες, Ρομαό, Κιάκος (55΄ Τουράμ), Κάνιας (82΄ Πλατέλλας), Μάντζης (77΄ Μάναλης)

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Νέιρα, Βούρος, Γκαγέγκος, Ντουρμισάι (31΄ Μπουζούκης), Γιαννούλης, Τσιλιανίδης (71΄ Λάμπρου), Φελίπε, Μεγιάδο, Μπαλογιάννης.

