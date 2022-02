Κόσμος

Επστάιν: νεκρός πρώην συνεργάτης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε κατηγορηθεί για βιασμούς και προώθηση ανήλικων κοριτσιών στον Τζέφρι Έπσταϊν.

O Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, πρώην επικεφαλής ενός γαλλικού πρακτορείου μοντέλων και κατηγορούμενος για βιασμούς και προώθηση ανήλικων κοριτσιών στον Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή.

Ο 76χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στην φυλακή Σαντέ του Παρισιού σήμερα στη μία τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ίδιος είπε ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια θανάτου του.

Ο Μπρουνέλ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020 στο αεροδρόμιο του Παρισιού πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Ντακάρ. Κατά τη σύλληψή του, είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του έπειτα από καταγγελίες για βιασμούς ανήλικων και ενήλικων αλλά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Οι αρχές είχαν επίσης ανακρίνει τον Μπρουνέλ για εμπλοκή σε σωματεμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Μπρουνέλ ήταν συνιδρυτής του πρακτορείου μοντέλων Karin Models τη δεκαετία του 1990 και είχε ιδρύσει το MC2 Model Management στις ΗΠΑ με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί κατηγορούμενος για διακίνηση νεαρών κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Όταν ενημερώθηκε για την πιθανή ύπαρξη ανήλικων Γαλλίδων μεταξύ των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα τον Αύγουστο του 2019 για το αν ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος είχε διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα στο γαλλικό έδαφος ή σε βάρος ανήλικων Γαλλίδων και έτσι στράφηκε τότε στον ρόλο του Μπρουνέλ.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρι, η οποία είχε ισχυριστεί ότι ήταν θύμα τράφικινγκ από τον Τζέφρι Έπσταϊν. ισχυρίστηκε ότι ο Μπρουνέλ πρόσφερε σε κορίτσια δουλειά ως μοντέλα στις ΗΠΑ αλλά ουσιαστικά τις προωθούσε στον Έπσταϊν.

Πριν από λίγες ημέρες ο βρετανός πρίγκιπας Άντριου διευθέτησε εξωδικαστικά τη μήνυση σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποβληθεί εναντίον του από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroferry Olympia - γιος αγνοούμενου: Το καράβι είναι άθλιο

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)

Ουκρανία: Νεκροί στρατιώτες και τραυματίες από τους βομβαρδισμούς