Μητσοτάκης - Χάρις: τι είπαν για τις τουρκικές προκλήσεις και την Ουκρανία

"Καυτή" η ατζένττα της συνάντησης της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας, στο Μόναχο.

Όλο το φάσμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την κ. Χάρις για την πρόθεσή του να φέρει για ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες την τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ακόμη, εξέτασαν τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας στον αμυντικό τομέα που διανοίγονται μετά την πρόσφατη νέα τροποποίηση της (MDCA).

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την Αντιπρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης από την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.

Συζήτησαν ακόμα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

