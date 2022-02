Παράξενα

Κοζάνη: έθαψαν άλλον νεκρό... από λάθος!

Μέσα σε έξι ημέρες έχασε την μητέρα και τον πατέρα του. Διαπίστωσε όμως πως αντί για τον μπαμπά του... έκλαιγε και έθαψε την σορό μιας γυναίκας!!!

Ένα απίστευτο περιστατικό βίωσε ένας άνδρας στην Κοζάνη, όταν κατά λάθος έθαψαν λάθος άνθρωπο αντί το πατέρα του.

Ο άνδρας με ανάρτησή του στο facebook περιγράφει τα όσα βίωσε, καθώς εκτός από τον πόνο του, που έχασε μέσα σε λίγες ημέρες μάνα και πατέρα, συνειδητοποίησε πως αντί για τον πατέρα του, στην κηδεία έθαψαν μία άγνωστη γυναίκα από λάθος!

Η ανάρτησή του στο facebook: “Σε διάστημα έξι ημερών έχασα και τους δύο γονείς μου. 18 /2 τον πατέρα μου και 12/2 τη μητέρα μου. Η ανάρτηση δεν έχει σκοπό likes , μνμ συμπόνιας και σχόλια κάτω από αυτή. Δυο είναι οι λόγοι που γίνεται όλο αυτό. Πρώτος λόγος είναι το θέμα της ενημέρωσης των ιατρών για την πορεία των ασθενών προς τους συγγενείς , που στην περίπτωση μας όχι απλά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη αλλά και εντελώς λανθασμένη. Δλδ από το σε μια δυο μέρες παίρνει ο πατέρα σας εξιτήριο τελικά κατέληξε. Εντάξει σέβομαι απόλυτα το ιατρονοσηλευτικο προσωπικό και τον αγώνα που δίνει κάθε μέρα στη δύσκολη εποχή του κοβιντ. Παρακάλεσα το γιατρό που μου ανακοίνωσε το θάνατο του πατέρα μου , ένα καταπληκτικό άνθρωπο της Παθολογικής κλινικής , να προσπαθήσουν να λύσουν το θέμα της επικοινωνίας. Το δεύτερο και θλιβερό , που προκαλεί θυμό οργή και δε ξέρω τι άλλο, ήταν ότι εχθές στην κηδεία του πατέρα μου μας έδωσαν τη σορό μια γυναίκας την οποία έψαχναν σήμερα να κηδεψουν αλλά ήδη ήταν θαμμένη. Τέλος πάντων σήμερα έφεραν τον πατέρα μου στην τελευταία του κατοικία και πήραν τη γυναίκα να την οδηγήσουν στους ανθρώπους της. Δεν επιθυμώ από πλευράς μου τη δίωξη κανενός. Άλλωστε ο πόνος της απώλειας των γονιών .ου είναι υπεράνω όλων. Επειδή κι άλλοι άνθρωποι θα βρεθούν σε αυτή τη θέση , να χάσουν από κοβιντ κάποιο δικό τους βρείτε τρόπους να παρακάμψετε τα πρωτόκολλα, τις μπούρδες δλδ , και να είστε ήσυχοι ότι τουλάχιστον κλαίτε το δικό σας άνθρωπο. Σας ευχαριστώ!”

