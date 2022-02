Αθλητικά

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης: έπαθαν και έμαθαν οι Περιστεριώτες

Το στραβοπάτημα προ ημερών, φαίνεται πως συνέτισε την ομάδα του Ατρόμητου.

Έπαθε κι έμαθε ο Ατρόμητος. Τρεις ημέρες μετά το 2-2 με τον ΟΦΗ κι ενώ είχε προηγηθεί 2-0, αυτή την φορά η ομάδα του Περιστερίου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, κράτησε το προβάδισμα που πήρε με το πολύ γρήγορο γκολ του Μουνίθ (55ο δευτερόλεπτο) και με το πρώτο τέρμα του Έρλινγκμαρκ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Περιστεριώτες ήταν αυτοί που «καίγονταν» για το «τρίποντο», προκειμένου ν΄ αυξήσουν τη διαφορά τους από τον ουραγό Απόλλωνα και να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής από την 12η Λαμία. Το κατάφερε η αθηναϊκή ομάδα, που με την 4η εφετινή της νίκη (2η με τον Κόουλμαν στον πάγκο της) αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να ξεφύγει από την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται από το ξεκίνημα της σεζόν και να παραμείνει στη Super League.

Οι Αρκάδες από την πλευρά τους γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους (προηγήθηκε το 3-2 από τον Ιωνικό) και παρέμειναν εκτός της πρώτης εξάδας, αλλά έχουν και δύο ματς λιγότερα. Σίγουρα η αποβολή του Κρεσπί στο 38΄ τους επηρέασε σημαντικά, είχαν μία-δύο καλές στιγμές στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα.

Καλύτερο ξεκίνημα στον αγώνα ήταν αδύνατο να περιμένουν οι γηπεδούχοι, καθώς πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού και συγκεκριμένα στο 55ο δευτερόλεπτο, κατάφεραν να προηγηθούν με το περίεργο ψηλοκρεμαστό σουτ του Μουνίθ που αιφνιδίασε τον Τσιφτσή (1-0).

Έχοντας τη ψυχολογία με το μέρος τους οι παίκτες του Κρις Κόουλμαν και βλέποντας τους Αρκάδες να τα έχουν κάπως χαμένα πίεσαν για το δεύτερο γκολ. Στο 6΄ ο Αλιμπεκ βγήκε τετ-α-τετ με τον γκολκίπερ του Αστέρα, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και ο Τσιφτσής μπλόκαρε σχετικά εύκολα, ενώ πέντε λεπτά μετά και ο Έλληνας «πορτιέρε» έκανε σπουδαία επέμβαση στο πλασέ του Κουλούρη μέσα από την περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι σιγά-σιγά ισορρόπησαν και στο 30΄ απείλησαν για πρώτη φορά με την κεφαλιά του Μπαράλες να φεύγει αρκετά άουτ. Κι ενώ η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς είχε αρχίσει να βρίσκει... τα πατήματά της, στο 38΄ ο Κρεσπί είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα του Καραντώνη για σκληρό μαρκάρισμα στον Μουνίθ. Απειλήθηκε σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Άλιμπεκ κινήθηκε με άγριες διαθέσεις προς τον Ισπανό, αλλά η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Προσπάθησε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους ο Ατρόμητος να πετύχει και δεύτερο γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη του και στο 52΄ έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Τσιφτσής επενέβη σωτήρια μετά την κεφαλιά του Κουλούρη.

Παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο ο Αστέρας προσπάθησε να «χτυπήσει» στις αντεπιθέσεις και στο 58΄ απείλησε με το σουτ του Κρεσπί που απομάκρυνε πολύ δύσκολα σε κόρνερ ο Γιαννιώτης.

Τα πάντα τελείωσαν το 75΄. Οι δύο αλλαγές του Κόουλμαν συνδυάστηκαν άψογα και μετά την ασίστ του Κλωναρίδη ο Έρλινγκμαρκ με άψογο στιλ «έγραψε» το 2-0, με το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ατρόμητου.

Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης

Κίτρινες: Βασιλαντωνόπουλος, Χαρίσης - Σίτο, Μπαράλες, Ατιένσα

Κόκκινες: 38΄ Κρεσπί

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστεγιάνο, Κιβρακίδης (34΄ Βασιλαντωνόπουλος), Χατζησαΐας, Μαυρομμάτης (46΄ Παπαδόπουλος), Χαρίσης, Σάλομον (62΄ Έρλινγκμαρκ), Μουνίθ, Ροτάριου (52΄ Κλωναρίδης), Άλιμπεκ (76΄ Ντένιτς), Κουλούρης

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Ατιένσα, Αντζουλάς (87΄ Ριέρα), Καρμόνα, Τασουλής (63΄ Άλβαρες), Μουνάφο (87΄ Καπίγια), Κανελλόπουλος (64΄ Ιγκλέσιας), Σίτο, Κρεσπί, Σονί, Μπαράλες.

