Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: ελεύθεροι ο πλοίαρχος και οι μηχανικοί του πλοίου

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο πλοίο Euroferry Olympia.

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πλοίαρχος και οι δύο μηχανικοί του πλοίου Euroferry Olympia που συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το πλοίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες τις τελευταίες ώρες και πραγματοποιείται μία τεράστια επιχείρηση για να μη βυθιστεί αλλά και για να εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι.

Όπως ανέφερε ο πυραγός Γιώργος Μήτσης, το καράβι έχει ρυμουλκηθεί σε σημείο που είναι πιο ασφαλές έτσι ώστε να γίνει η τελική ρυμούλκηση του σε λιμάνι, αφού σβηστεί η φωτιά.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού που αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σχετικά με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ε/Γ-Ο/Γ "EUROFERRY OLYMPIA", σημαίας Ιταλίας, στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Ερεικούσας, γνωρίζεται ότι η προσπάθεια κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή, προς τυχόν εντοπισμό των δώδεκα (12) αγνοουμένων.

Συνολικά εξακολουθούν να επιχειρούν τρία (03) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα (01) πυροσβεστικό πλωτό Π.Υ. και πέντε (05) Ρ/Κ. Επιπλέον έχει εκκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησης του πλοίου σε ασφαλές αγκυροβόλιο βορειοανατολικά ν. Κέρκυρας.

Κατόπιν προφορικής εντολής Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και οι δυο (02) Ύπαρχοι του πλοίου, από την Λιμενική Αρχή Κέρκυρας και οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα, όπου αφού παρείχαν εξηγήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Τέλος, κάθε εξέλιξη σχετικά με το περιστατικό θα γνωστοποιείται με νεότερες ανακοινώσεις».





