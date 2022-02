Αθλητικά

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: ο Μεντόσα... “πάτησε το τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "πράσινοι" δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, αφήνοντας βαθμούς στο Αγρίνιο.

Με ένα υπέροχο σε εκτέλεση φάουλ του Χαβιέ Μεντόσα, ο Παναιτωλικός «φρέναρε» το σερί των δύο νικών του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας τους «πράσινους» με 1-0 στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League, πιάνοντας πλέον το Βόλο στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Αγρινιώτες νίκησαν για δεύτερη σεζόν τον Παναθηναϊκό με 1-0 στην έδρα τους, με τους «πράσινους» να συνεχίζουν την άκρως «αναιμική» εικόνα τους στα εκτός έδρας ματς με τις ομάδες της περιφέρειας, όπου μετρούν φέτος μόλις μία νίκη (επί της Λαμίας) και 5 ήττες.

Μετά από ένα άκρως «αναγνωριστικό» 20λεπτο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «χτυπήσει» απ’ τη δεξιά πλευρά με τους Αϊτόρ και Γκατσίνοβιτς, οι οποίοι έψαχναν διαρκώς τις συνεργασίες, βάζοντας στη... μέση τον Χουχούμη. Στο 23’ ο Αϊτόρ βρήκε λίγο χώρο και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να χτυπάει στον Χουχούμη και να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Ανέστη.

Στο 25’ ο Καρλίτος αν και βρέθηκε ανάμεσα σε τρεις παίκτες μέσα στην περιοχή και πλάγια δεξιά, κατάφερε να ξεμαρκαριστεί και να σουτάρει πολύ δυνατά, όμως πάλι ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού απέκρουσε με τις γροθιές του.

Στο 36’ ακυρώθηκε –με υπόδειξη του α’ βοηθού Τρύφωνα Πετρόπουλου κι επιβεβαίωση από τον Ολλανδό VAR Κλέι Ρούπερτι- γκολ του Σάρλια με κοντινή κεφαλιά, καθώς υπεδείχθη πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή του άουτ στην κεφαλιά-γύρισμα του Φραν Βέλεθ, προς τον Κροάτη αμυντικό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο γήπεδο κι αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό παίρνοντας «κεφάλι» στο σκορ με τον Χαβιέ Μεντόσα στο 47’. Ο Αργεντινός κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή απ’ τον Ρούμπεν κι ανέλαβε και την εκτέλεσή του, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Διούδη (που είχε πολύ αργή αντίδραση σε όλη τη φάση), δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στην ομάδα του με το 4ο εφετινό τέρμα του.

Στο 59’ οι Αγρινιώτες έκλεψαν ξανά την μπάλα ψηλά, με τον Βέργο να γίνεται τελικός αποδέκτης και να πιάνει ένα πολύ καλό σουτ, όμως ο Διούδης έδειξε καλά αντανακλαστικά κι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στο 61’ ο Μόρσεϊ είχε μία καλή προσπάθεια που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 69’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν κέρδισε πέναλτι (στο 67’) σε ανατροπή του Ιωαννίδη απ’ τον Κορνέλιους. Μετά από τον έλεγχο στο VAR, επιβεβαιώθηκε η αρχική απόφαση του διαιτητή Σιδηρόπουλου, όμως ο Ανέστης απέκρουσε εξαιρετικά στη γωνία του την εκτέλεση του Καρλίτος, κρατώντας το «μηδέν» στην εστία του. Αυτή ήταν η 4η επέμβαση γκολκίπερ του Παναιτωλικού σε εκτέλεση πέναλτι την εφετινή σεζόν στη Super League, καθώς είχαν προηγηθεί τρεις αποκρούσεις από τον Μελίσσα.

Στα υπόλοιπα λεπτά, ο Παναιτωλικός «εγκλώβισε» τον Παναθηναϊκό και τον κράτησε μακριά απ' την εστία του ως το φινάλε, πανηγυρίζοντας άλλη μία μεγάλη νίκη μέσα στο 2022 και την 4η στην Ιστορία των αναμετρήσεών του με τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Χουχούμης, Μαλής - Γκατσίνοβιτς, Ιωαννίδης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μαλής, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Φλόρες, Μάρτενσον (80’ Αντούνες), Μόρσεϊ (69’ Ντουάρτε), Μεντόσα (80’ Ντίας), Νταγκό (69’ Καρέλης), Βέργος (90’ Λούι).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες (83’ Κώτσιρας), Σάρλια, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (83’ Κουρμπέλης), Γκατσίνοβιτς (62’ Παλάσιος), Αϊτόρ, Βιτάλ (62’ Ιωαννίδης), Καρλίτος (87’ Χατζηγιοβάνης).

Ειδήσεις σήμερα:

Τζώρτζης Μονογυιός: μνημόσυνο στην Μύκονο για τον επιχειρηματία (εικόνες)

“Euroferry Olympia” - ΕΜΑΚ για αγνοούμενους: τα τοξικά αέρια εμποδίζουν κάθε έρευνα (βίντεο)

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)