Βόλεϊ: ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό

Οι "πράσινοι" επικράτησαν εύκολα των "ερυθρόλευκων" στο φινάλε της κακονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής του ντέρμπι «αιωνίων» στο φινάλε της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Volley League, «κλειδώνοντας» τη δεύτερη θέση και εξασφαλίζοντας τη μικρότερη διαφορά (-2) από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ενόψει της Β' φάσης.

Κυριαρχώντας στο σερβίς, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», για την 14η αγωνιστική, γράφοντας το «δύο στα δύο» επί των «ερυθρολευκων» τη φετινή σεζόν. Οι Πειραιώτες, οι οποίοι υπέπεσαν σε σωρεία λαθών και είχαν πρόβλημα στην υποδοχή, θα μπουν στη δεύτερη φάση στο -4 από τον ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ πέρασε «αέρας» από τη Βέροια και επικρατώντας με 3-0 σετ του Φιλίππου τερμάτισε για δεύτερη φορά στην Ιστορία του (μετά τη σεζόν 2014-15) στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Νικηφόρο ήταν το φινάλε του Φοίνικα Σύρου, που επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 σετ της Κηφισιάς και «έπιασε» τον Ολυμπιακό στους 30 βαθμούς, μπαίνοντας στη Β΄φάση και αυτός στους -4 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και στους -2 από τον Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής (Σάββατο 19/2):

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-19)

ΟΦΗ - Μίλων 1-3 (23-25, 19-25, 25-20, 23-25)

Φίλιππος Βέροιας - ΠΑΟΚ 0-3 (16-25, 19-25, 15-25)

ΑΟΠ Κηφισιάς - Φοίνικας Σύρου 1-3 (21-25, 25-18, 21-25, 19-25)

