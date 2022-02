Κόσμος

Ουκρανία: πιάστηκαν στα χέρια “στον αέρα” πολιτικός και δημοσιογράφος (βίντεο)

Έπαιξαν μπουνιές στο πλατό ζωντανής εκπομπής με τον δημοσιογράφο να γρονθοκοπεί τον πολιτικό.

Η ένταση που επικρατεί στην Ουκρανία, με την κατάσταση να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη μεταξύ της χώρας με τη Ρωσία, φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στο πλατό εκπομπής.

Οι τηλεθεατές έγιναν μάρτυρες ενός συμβάντος σε ζωντανη εκπομπή όταν σε μία διαμάχη φιλορώσου πολιτικού και δημοσιογράφου από την Ουκρανία, η λογομαχία... μετέτρεψε το πλατό σε "ρινγκ".

Συγκεκριμένα,ο δημοσιογράφος επιτέθηκε με μπουνιά σε φιλορώσο πολιτικό και στη συνέχεια οι δυο τους κυλίστηκαν στο πάτωμα κάνοντας λαβές και κεφαλοκλειδώματα που θα ζήλευαν και επαγγελματίες της πάλης.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η συζήτηση πήγε στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον πολιτικό Νέστορ Σούφριτς να καλείται να καταδικάσει τον πρόεδρο της χώρας του. Ο τελευταίος απέφυγε να απαντήσει και είπε «αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αρχές της Ουκρανίας».

Εκείνη τη στιγμή ο δημοσιογράφος Γιούρι Μπουτούσοφ σηκώθηκε από τη θέση και γρονθοκόπησε τον πολιτικό.

