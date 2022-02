Αθλητικά

Serie A – Μίλαν: Κάζο για τους “ροσονέρι”

Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκανε γκέλα με την ουραγό Σαλερνιτάνα και κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στην 3η θέση το βράδυ της Κυριακής.

Μία εβδομάδα αφότου ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, η Μίλαν είναι πάρα πολύ πιθανό από το βράδυ της Κυριακής (20/02) να πέσει ακόμη και στην 3η θέση.

Αυτό διότι η ουραγός της Serie A, Σαλερνιτάνα, έκανε την έκπληξη απέναντι στους «ροσονέρι» και με το 2-2 που απέσπασε, δίνει την ευκαιρία στις Ίντερ και Νάπολι εφόσον επικρατήσουν την Κυριακή (20/02) επί των Σασουόλο και Κάλιαρι να τους προσπεράσουν (σ.σ. η ομάδα του Μιλάνου υστερεί στην ισοβαθμία με τους «παρτενοπέι»).

Ο Ρέμπιτς που πέρασε αλλαγή στο 61΄ «έσωσε την παρτίδα» για τους πρωτοπόρους του ιταλικού πρωταθλήματος, που αν και προηγήθηκαν μόλις στο 5΄ βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τα τέρματα των Μπονατσόλι και Τζούριτς.

Νωρίτερα, η Ρόμα με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος απέφυγε το «κάζο» στο «Ολίμπικο» και με το σφύριγμα της λήξης πρόσθεσε έστω το βαθμό της ισοπαλίας (2-2), απέναντι στη Βερόνα, η οποία είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο 20λεπτο.

