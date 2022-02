Κοινωνία

Αντιπυρική περίοδος: Ο σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας

Με δασοκομάντος, Ευρωπαίους πυροσβέστες, εναέρια μέσα, κι εθελοντές, σχεδιάζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να μπει στην αντιπυρική περίοδο.

Με 590 δασοκομάντος, 200 Ευρωπαίους πυροσβέστες, 93 εναέρια μέσα, κι εθελοντές, σχεδιάζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να μπει στην αντιπυρική περίοδο.

Το σώμα των δασοκομάντος βρίσκεται προ των πυλών έπειτα και από την τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή και περιλαμβάνει τη σύσταση Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων και την πρόσληψη 500 πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων ηλικίας 28 ετών έως 31 κατά περίπτωση. Οι 500 νεοπροσληφθέντες δασοκομάντος θα έχουν ως συντονιστές 90 έμπειρα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που θα προέρχονται από τις ειδικές δυνάμεις του Σώματος (ΕΜΑΚ, πεζοπόρα τμήματα).

Οι δασοκομάντος θα αντληθούν σε μεγάλο βαθμό από την δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών ενώ μεταξύ των κριτηρίων μοριοδότησής τους θα είναι η εμπειρία τους στην πυρόσβεση, η κατοχή πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή πτυχίου σχολής αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο της δασολογίας, δασοπονίας.

Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που θα συσταθούν θα έχουν ως έδρες 6 πόλεις της χώρας -συγκεκριμένα, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Λαμία, τα Ιωάννινα και την Πάτρα. Από τους 90 συντονιστές/επικεφαλής των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, 15 θα βρίσκονται σε κάθε περιφέρεια που θα εδρεύουν οι ΕΜΟΔΕ. Οι ομάδες θα είναι αερομεταφερόμενες και καθεμία, που θα επιχειρεί στα δάση, θα αποτελείται περίπου από 12 άτομα.

Το ειδικό αυτό σώμα, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο στα μέσα Ιουνίου, θα δουλεύει μέσα στο δάσος, σε συνεργασία με τους δασικούς και με την επιστημονική υποστήριξη των δασολόγων, ενώ δεν θα ενεργούν μόνο την ώρα της κρίσης αλλά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Αποστολή τους θα είναι η συνδρομή τους σε έργα δασοπροστασίας για την πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ θα αποτελούν την εμπροσθοφυλακή μέσα στα δάση υποστηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς θα μεταφέρονται με ελικόπτερα και θα κατεβαίνουν στο σημείο της φωτιάς. Ακόμη, θα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Η θητεία τους θα είναι επταετής και από τις 500 οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν οι 440 θα αφορούν πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και οι 60 πυροσβεστικό επιστημονικό προσωπικό, με ειδίκευση στη δασολογία, δασοπονία.

Οι δασοκομάντος θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 5 εβδομάδων από αξιωματικούς του Σώματος, και πέρα από την ειδική τεχνογνωσία που θα λάβουν θα εκπαιδευτούν ακόμη και στις τακτικές του αντιπύρ και της κατάκαυσης, οι οποίες όμως θα αποτελούν έσχατες λύσεις σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα του αντιπύρ έχει συσταθεί ειδική ομάδα που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει επακριβώς πώς θα γίνεται.

Ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προέβλεπε την αποστολή στελεχών του σώματος στην Ουάσινγκτον ώστε να εκπαιδευτούν και να επιστρέψουν μετέπειτα στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν τα υπόλοιπα μέλη του ειδικού σώματος δασοκομάντος, ωστόσο λόγω της πανδημίας covid-19 τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν παρά τις επαφές που είχαν πραγματοποιήσει στελέχη του υπουργείου στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ως εναλλακτική λύση εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταλούν εκπαιδευτές από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ωστόσο, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση.





Αύξηση κατά περίπου 20% στα εναέρια μέσα - Αναβάθμιση του ρόλου των εθελοντών

Μετά την επίλυση του ζητήματος της οφειλής της χώρας προς την υπηρεσία NSPA (NATO Support and Procurement Agency), συνολικού ύψους 8.457.481,64 ευρώ, άνοιξε ο δρόμος για τη μίσθωση των εναέριων μέσων και υπογράφηκε μονοετής σύμβαση για τη μίσθωση των αεροσκαφών προκειμένου να είναι έτοιμη η χώρα για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ενώ από του χρόνου σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η σύμβαση με τον NSPA θα είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για άλλα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου τα εναέρια μέσα που θα μισθωθούν θα είναι συνολικά 93. Ειδικότερα ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, 53 αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης, 35 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης, 3 ελικόπτερα εναέριου συντονισμού, 1 αεροσκάφος μεταφοράς προσωπικού, 1 ελικόπτερο μεταφοράς προσωπικού. Από τα αεροσκάφη τα 20 θα είναι Air - Tractor, (μίνι- καναντέρ), τη στιγμή που πέρσι ήταν 6. Σημειώνεται ότι για δεύτερη χρονιά φέτος η χώρα μας έχει στο πρόγραμμα τη μίσθωση του ρωσικού μεγαθηρίου Beriev η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας - Ρωσίας. Μεταξύ αυτών που βρίσκονται στο πρόγραμμα για μίσθωση είναι 10 ελικόπτερα βαρέως τύπου (Erickson) και 12 μεσαίου τύπου με κάδο. Ακόμη, μέσω του rescEU, υπάρχει η πρόθεση για μίσθωση περαιτέρω ελικοπτέρων ( εκτιμάται ότι θα είναι 1 ή 2) που θα σταθμεύουν στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στους εθελοντές καθώς πρόθεση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η αναβάθμιση του ρόλου τους και η οργανική διασύνδεσή τους με το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει και της έναρξης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας στα Βίλια, που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει μέσα στον Μάρτιο, οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να ενσωματωθούν στις εκπαιδεύσεις λαμβάνοντας μάλιστα τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Στόχος είναι οι εθελοντές να εξειδικευτούν περισσότερο, να εφοδιαστούν με περισσότερα μέσα και εμπειρία αλλά και να διασφαλιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο η προστασία της ίδιας τους της ζωής την ώρα της κρίσης.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η ένταξη των εθελοντών στο σύστημα Engage (Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων & Επιχειρησιακών πόρων), που βρίσκεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Μέσω του συστήματος αυτού φαίνεται λεπτομερώς πού έχουν εκδηλωθεί φωτιές και πού βρίσκεται κάθε πυροσβεστικό μέσο. Στο πλαίσιο αναβάθμισης, λοιπόν, του ίδιου του συστήματος, οι εθελοντές θα ενσωματωθούν στο Engage, ώστε σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που είναι σε εξέλιξη τα συμβάντα, να δίνεται live η εικόνα για το πού κινούνται και οι δικές τους δυνάμεις.

Ακόμη, στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας θα προστίθενται σταθερά από το καλοκαίρι 200 Ευρωπαίοι πυροσβέστες από διάφορες χώρες της ΕΕ που θα εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί στην χώρα μας και χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου.

