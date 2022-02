Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αυστραλία: Ανοίγουν τα σύνορα για τουρίστες μετά από 2 χρόνια

Στην Αυστραλία το ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 16 ετών φτάνει το 94% κι από την αρχή της πανδημίας έχουν καταγραφεί μόλις 5.000 θάνατοι από την πανδημία.

Η Αυστραλία θα υποδεχθεί ξένους τουρίστες αύριο, αφού κράτησε σφραγισμένα τα σύνορά της για σχεδόν δύο χρόνια, αφού στράφηκε στην στρατηγική συμβίωσης με τον ιό, βασιζόμενη στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά της COVID-19 καθώς μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων.

«Η αναμονή τελείωσε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον ενημερώνοντας δημοσιογράφους σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

Το άνοιγμα της Αυστραλίας στους τουρίστες είναι το πιο σαφές έως τώρα παράδειγμα της στροφής της κυβέρνησης από την αυστηρή προσέγγιση της μηδενικής ανοχής απέναντι στην COVID στη συμβίωση με τον ιό και τον εμβολιασμό των πολιτών προκειμένου να μειωθούν οι θάνατοι και η σοβαρή νόσηση.

Οι περισσότερες από τις 2,7 εκατ. μολύνσεις στη χώρα έχουν καταγραφεί από τότε που η παραλλαγή Όμικρον εμφανίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Αλλά με ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο ποσοστά εμβολιασμού – πάνω από το 94% των πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω είναι διπλά εμβολιασμένοι – έχουν καταγραφεί λιγότεροι από 5.000 θάνατοι, ένα μέρος μόνο των αριθμών που έχουν ανακοινωθεί σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Σήμερα, η χώρα κατέγραψε πάνω από 16.600 κρούσματα κορονοϊού – χωρίς να υπάρχουν ακόμα πλήρη στοιχεία από όλες τις περιοχές – και τουλάχιστον 33 θανάτους, κυρίως στις τρεις πολυπληθέστερες πολιτείες (Νέα Νότια Ουαλία, Βικτόρια, Κουίνσλαντ).

Μένει να φανεί ωστόσο εάν οι ταξιδιώτες θα προτιμήσουν τη χώρα, που έχει χαρακτηριστεί «φρούριο Αυστραλία» λόγω των αυστηρών συνοριακών ελέγχων που εφαρμόζει.

Η Αυστραλία αίρει σταδιακά τους συνοριακούς περιορισμούς από τον Νοέμβριο, επιτρέποντας πρώτα στους Αυστραλούς να ταξιδέψουν και στη συνέχεια την είσοδο στους φοιτητές και τους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Από αύριο στη χώρα θα μπορούν να εισέρχονται όσοι ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής καθώς και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι τουρίστες δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα, αλλά όσοι δεν έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίων θα πρέπει να έχουν ειδική εξαίρεση για να εισέλθουν στη χώρα και θα υπόκεινται σε περιορισμούς καραντίνας.

