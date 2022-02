Κοινωνία

Επίθεση σε οδηγό ταξί - Τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

Μεροκάματο τρόμου για οδηγό ταξί. "Πελάτες" του άρπαξαν χρήματα, ενώ του προκάλεσαν φθορές και στο αυτοκίνητο.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η κούρσα ενός ταξιτζή στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης χθες, όταν οι επιβάτες που μετέφερε του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν.

Ειδικότερα, χθες Σάββατο τις πρώτες πρωινές ώρες επιβιβάστηκαν στο ταξί του 54χρονου θύματος τρία νεαρά άτομα, που του επιτέθηκαν και του αφαίρεσαν ένα τάμπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο, όπως καταγγέλλει ο ίδιος.

Εγκαταλείποντας το σημείο της επίθεσης τα άτομα πέταξαν πέτρες στο όχημά του, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν και φθορές.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε οδηγό ταξί που καταγγέλλεται νο,με τον πμέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, αφού στις 27/1, είχε καταγγελθεί από οδηγό επίθεση από ανδρόγυνο επίθεση και ληστεία από ανδρόγυρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης να σημειώνει μεταξύ άλλων στο GRTimes ότι στον δρόμο «κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, οι ζωές των οδηγών ταξί».

