Βόλος: Νόμιζαν ότι κοιμόταν στην καρέκλα μαγαζιού, αλλά ήταν νεκρός

Περαστικοί από το κατάστημα πήγαν να τον ξυπνήσουν, αλλά τελικά ο άτυχος άντρας δεν ήταν ζωντανός.

Ένας 74χρονος άνδρας, που περαστικοί θεωρούσαν αρχικά πως είχε αποκοιμηθεί σε καρέκλα μαγαζιού που δεν λειτουργούσε εκείνη την στιγμή, στην περιοχή των Παλαιών, ήταν στην πραγματικότητα νεκρός.

Περαστικοί, τον πλησίασαν, καθώς βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο καταστήματος, και επιχείρησαν να τον ξυπνήσουν, μάταια όμως, αφού ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρινόταν, έχοντας ξεψυχήσει.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: magnesianews.gr

