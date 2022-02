Κόσμος

Ουκρανία - Μπόρις Τζόνσον: Ετοιμαζόμαστε για τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προτείνει να μπει «φρένο» στις συναλλαγές με δολάρια και λίρες για τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία μπορεί να επιδιώξουν να αποκόψουν την πρόσβαση ρωσικών εταιριών σε αμερικανικά δολάρια και βρετανικές λίρες εάν το Κρεμλίνο δώσει εντολή για εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο BBC.

«Το σχέδιο που εξετάζουμε είναι για κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από το 1945, από την άποψη και μόνο της κλίμακας», δήλωσε ο Τζόνσον.

Ο Τζόνσον είπε ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας στην περίπτωση εισβολής θα είναι πολύ πιο εκτεταμένες από όσα έχουν υπονοηθεί δημοσίως.

Ο ίδιος είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν τις ρωσικές εταιρίες «να συναλλάσσονται σε λίρες και δολάρια» --μια κίνηση που σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό θα επιφέρει «πολύ πολύ σκληρό πλήγμα» με τον αντίκτυπό της, όπως μετέδωσε το BBC.

Η Βρετανία έχει απειλήσει να εμποδίσει τις ρωσικές εταιρίες να αντλούν κεφάλαια στο Λονδίνο και να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο χώρες εξαγωγής πετρελαίου, αερίου και μετάλλων --των οποίων η τιμολόγηση και ο διακανονισμός γίνεται συνήθως σε αμερικανικά δολάρια-- το να αποκοπεί η πρόσβαση ρωσικών εταιριών στις αγορές δολαρίου θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Ο Πούτιν έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει να μειωθεί η εξάρτηση από το εμπόριο σε αμερικανικά δολάρια.

Ο Τζόνσον έχει ότι η κυβέρνηση θα στοχοθετήσει ρωσικές τράπεζες και ρωσικές εταιρίες. Η Βρετανία δεν έχει διευκρινίσει ποιον θα αφορούν οι κυρώσεις αλλά έχει δεσμευθεί ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες δεν θα έχουν πουθενά να κρυφτούν.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει στο Λονδίνο και σε υπερπόντια εδάφη της Βρετανίας από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και το Λονδίνο έχει γίνει η πόλη της Δύσης που επιλέγουν οι μεγιστάνες της Ρωσίας και άλλων πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης πιστεύουν ότι ο Πούτιν ίσως δώσει εντολή για μια μη συμβατική επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας, που ίσως αναγκάσει τη Δύση να λάβει μια γρήγορη απόφαση σε ό,τι αφορά την επιβολή ρωσικών κυρώσεων, δήλωσε την Παρασκευή υψηλόβαθμος Δυτικός αξιωματούχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Λάρισα: Νεαρός καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)