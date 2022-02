Τεχνολογία - Επιστήμη

H κατ οίκον ιατρική φροντίδα μειώνει κατά 50% την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας αναφέρθηκε στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των ΙΣΑ.

Στην επιτακτική ανάγκη, για ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που αποτελεί βασικό πυλώνα στην θωράκιση των κοινωνιών απέναντι στις υγειονομικές απειλές, αναφέρθηκαν οι ομιλητές σε ημερίδα που διοργάνωσαν διαδικτυακά, ο ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθήνα) και ο ΕΟΔΥ, με θέμα την επόμενη ημέρα της πανδημίας και τις νέες ανάγκες που αναδύονται για το σύστημα υγείας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ιατροί, εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών και φορέων από όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημάνθηκε «η πανδημία ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΦΥ και της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε τις ανισότητες στην πρόσβαση και στην παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και την αξία της διασύνδεσης δημόσιας υγείας και ΠΦΥ». Έχει διαπιστωθεί από μελέτες, ότι «στις κοινότητες με ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη, ισχυρότερες υποδομές δημόσιας υγείας και μικρότερες κοινωνικές ευπάθειες, οι πολίτες είχαν 42% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από covid-19 λοίμωξη. Επίσης η ιατρική φροντίδα κατ' οίκον μειώνει κατά 50%, περίπου, την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας, την ανάγκη για υποστήριξη οξυγόνου και το ποσοστό θνησιμότητας».

Παράλληλα, οι ομιλητές παρουσίασαν τα διαγνωστικά εργαλεία και τις νέες θεραπείες που προστέθηκαν στη φαρέτρα της επιστήμης και είναι πλέον διαθέσιμες και στους Έλληνες ασθενείς. Τονίστηκε ότι το εμβόλιο και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα παραμένουν και στη νέα φάση της πανδημίας ισχυρά όπλα, για την προστασία του πολίτη και της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας αναφέρθηκε στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των ΙΣΑ, ΙΣΠ (Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά) και Περιφέρειας Αττικής για την covid-19 λοίμωξη και τόνισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή υγείας των πολιτών.

«Η μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που τοποθετείται στον πυρήνα των σύγχρονων και αποδοτικών συστημάτων υγείας. Πιστεύουμε σθεναρά, σε μια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον τόπο μας, οργανωμένη σε διεπιστημονικές ομάδες και με καινοτόμους ρόλους, για επαγγελματίες υγείας, εξοπλισμένη με ψηφιακή τεχνολογία», τόνισε ο κ. Πατούλης και προσέθεσε ότι στην στρατηγική αυτή, η αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο. «Οργανώσαμε το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την covid-19, με στόχο σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης μας που διαγιγνώσκεται θετικός να ξέρει πού να απευθυνθεί. Ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί περαιτέρω σε μία ισχυρή πρότυπη δομή που θα παίξει κεντρικό ρόλο στην στρατηγική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον τόπο μας», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“5Χ5”: Πρωτιά για το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1!