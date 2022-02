Κόσμος

Κορονοϊός - Καναδάς: Συνεχίζονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των διαδηλωτών από τους δρόμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 170 συλλήψεις και έχει ρυμουλκήσει 53 οχήματα διαδηλωτών.

Στην τελική ευθεία μπαίνει πιθανόν σήμερα η προσπάθεια της καναδικής αστυνομίας να αδειάσει την πρωτεύουσα Οτάβα από τους διαδηλωτές που παρέλυσαν την πόλη σταθμεύοντας τα οχήματά τους και διανυκτερεύοντας στους δρόμους για πάνω από τρεις εβδομάδες για να διαμαρτυρηθούν κατά των περιορισμών της πανδημίας.

Η αστυνομία προχώρησε σε 170 συλλήψεις και έχει ρυμουλκήσει 53 οχήματα από τότε που ξεκίνησαν οι προσπάθειες απομάκρυνσης των διαδηλωτών το πρωί της Παρασκευής, αφού ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επικαλέστηκε τον νόμο περί μέτρων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δώσει στις αρχές ευρύτερες εξουσίες για τερματίσουν τις διαδηλώσεις.

Χθες, η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να απομακρύνει τους σκληροπυρηνικούς διαδηλωτές που παρέμεναν στο κέντρο της πόλης, αδειάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μπροστά από το Κοινοβούλιο και δίπλα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ωστόσο παραμένουν κάποιοι θύλακες διαδηλωτών. Ορισμένοι εξ αυτών που συνελήφθησαν χθες φορούσαν στολές προστασίας και είχαν, μεταξύ άλλων, χειροβομβίδες καπνού στις τσάντες και τα οχήματά τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η επιχείρηση αυτή συνεχίζει να προχωρά. Δεν έχει τελειώσει και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας», ανέφερε αργά χθες (τοπική ώρα) ο Στιβ Μπελ, που ασκεί προσωρινά χρέη αρχηγού αστυνομίας στην Οτάβα.

Οι διαδηλωτές αρχικά ζήταγαν την άρση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των οδηγών φορτηγών που περνούν τα σύνορα. Όμως η κινητοποίηση γρήγορα έλαβε διαστάσεις και μετατράπηκε σε ευρύτερη διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Λάρισα: Νεαρός καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)