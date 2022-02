Πολιτική

Δένδιας: Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν παραμένει αδρανής

Παράγοντα ασφαλείας, αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική δε μένει αδρανής, αλλά επεκτείνει το πεδίο δράσης και ενισχύει τις συμμαχίες της πάντα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό του στο πάνελ με θέμα "Politics and International Relations" που διοργανώνει η ελληνική κοινότητα του LSE στο πλαίσιο του Συνεδρίου "Greece 2022: Semper Ad Meliora".

"Η Ελλάδα, παρά τις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον σταθεροποιητικό της ρόλο και να αποτελεί παράγοντα ασφαλείας, αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο, εφαρμόζοντας μια εξωτερική πολιτική, η οποία έχει μονίμως ως βάση της τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου", τόνισε χαρακηριστικά και πρόσθεσε πως στο πλαίσιο αυτό προωθεί και την υποψηφιότητα της για την εκλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων, από την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας και των πολυσύνθετων επιπτώσεών της, τις προσπάθειες για σταδιακή επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα, αλλά και την αναζωπύρωση εντάσεων και την εμφάνιση νέων πηγών πιθανών ενόπλων συρράξεων.

"Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και συνεχών μεταβολών, η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν παρέμεινε αδρανής, απλός παρατηρητής των εξελίξεων", υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

"Επέκτεινε το πεδίο δράσης της και ενίσχυσε περαιτέρω τις συμμαχίες και τις εταιρικές σχέσεις της τόσο στην άμεση γειτονία της, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, και τα Βαλκάνια, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, οικοδομώντας σχέσεις με νέους εταίρους στην Αφρική, την Ασία, και τη Λατινική Αμερική", σημείωσε και πρόσθεσε:

"Πάντα στην βάση θεμελιωδών αρχών, όπως το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Δίκαιο της Θάλασσας. Και προωθώντας παράλληλα τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αρχής γενομένης από την απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας".

"Δυστυχώς, όμως, μία χώρα της αμέσου γειτονίας μας συνεχίζει να αγνοεί τους βασικούς αυτούς κανόνες", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας ως απόφοιτος του LSE και ο ίδιος ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κοινότητα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην καλύτερη κατανόηση, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.

"Λειτουργείτε, επιπλέον, ως γέφυρα αλληλεπίδρασης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ νέων επιστημόνων από τo Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Γι' αυτήν την άκρως επιτυχημένη συνεισφορά σας, σας συγχαίρω", κατέληξε.

