Οπαδική βία - Πεύκη: Επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονο παίκτη της ΑΕΚ

Χειροπέδς σε 20χρονο για την επίθεση σε ποδοσφαιριστή της Κ15 της ΑΕΚ. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθη, αργά χθες το βράδυ, στην περιοχή της Ομόνοιας, 20χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι, στην Πεύκη, σε 15χρονο ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ15 της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος συνελήφθη, αργά χθες το βράδυ, όταν προσπάθησε να ληστέψει με την απειλή μαχαιριού ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή της Ομόνοιας. Συνελήφθη, όμως, ενώ στη συνέχεια, ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης της επίθεσης στο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Σημειώνεται, ότι ο 20χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε, χθες το μεσημέρι, με μαχαίρι στον 15χρονο, στην Πεύκη, λίγη ώρα μετά από τη λήξη αγώνα της ομάδας Κ17 στην ΑΕΚ, τον οποίο παρακολούθησε ο τελευταίος. Ο κατηγορούμενος, που πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αφού εξύβρισε τον 15χρονο -ο οποίος φορούσε φόρμα με τα διακριτικά της ομάδας του-, του έσκισε τα ρούχα με μαχαίρι, ενώ ο ποδοσφαιριστής κατάφερε αμέσως μετά να ξεφύγει.

