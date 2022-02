Κόσμος

Κορονοϊός: Θετική η βασίλισσα Ελισάβετ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ εντοπίστηκε θετική στον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν πως η βασίλισσα βρέθηκε θετική στον Covid-19 και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, αλλά αναμένει να συνεχίσει τις ελαφριές υποχρεώσεις στο Windsor αυτή την εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή του, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν: «Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνουν ότι η Βασίλισσα βρέθηκε σήμερα θετική στον Covid.

«Η Μεγαλειότητά της αντιμετωπίζει ήπια συμπτώματα κρυολογήματος, αλλά αναμένει να συνεχίσει τις ελαφριές υποχρεώσεις στο Windsor την ερχόμενη εβδομάδα.

«Θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και θα ακολουθήσει όλες τις κατάλληλες οδηγίες».

