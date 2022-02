Πολιτική

Μπακογιάννη: Ο Τσίπρας προσπαθεί να αντιγράψει το 2012, αλλά….

Αναφερομένη στην ενεργειακή κρίση , είπε ότι «οι πιο ευάλωτοι χρειάζονται περαιτέρω στήριξη την οποία και θα έχουν».

Την εκτίμηση ότι η Ευρώπη, με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία, θα πρέπει να συζητήσει ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας το οποίο δεν θα αγνοεί τη Ρωσία εκφράζει η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Η Καθημερινή». «Η λεγόμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τη Ρωσία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την στάση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση που είχε ποτέ η Ελλάδα και προσθέτει «έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μία προσπάθεια να αντιγράψει το 2012. Μόνο που δεν έχει καταλάβει ότι το 2012 δεν είναι 2022. Δέκα χρόνια μετά η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη, έπαθε και έμαθε και είμαι βέβαιη ότι έχει αναπτύξει μεγάλες αντιστάσεις απέναντι στον λαϊκισμό. Να σας θυμίσω δε ότι η χειρότερη εποχή για τις σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας ήταν επί κυβερνήσεως Τσίπρα».

Η κυρία Μπακογιάννη για την ενεργειακή κρίση τονίζει ότι οι πιο ευάλωτοι χρειάζονται περαιτέρω στήριξη την οποία και θα έχουν. «Όμως θα ήταν ολέθριο λάθος για μικροκομματικούς λόγους να μπούμε σε μια πλειοδοσία την οποία δεν αντέχει η χώρα» σημειώνει και προσθέτει «ο στόχος μας είναι να πετύχουμε το πρώτο εξάμηνο του 2023 την επενδυτική βαθμίδα που θα δώσει οξυγόνο στην ελληνική οικονομία, και για να το πω απλά θα βάλει τη χώρα σε άλλη τροχιά».

«Αυτό το στοίχημα της σταθερότητας δεν πρέπει να το χάσουμε, δεν θα μας το συγχωρήσουν οι πολίτες που αναμφίβολα έχουν πιεστεί πολύ» συμπληρώνει.

Επιπλέον η πρώην υπουργός εκτιμά ότι όταν τεθούν τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι απολύτως εφικτή και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Σε ερώτηση για τον χρόνο των εκλογών σημειώνει «το μεγάλο ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι η σταθερότητα και αυτό θα κρίνει τις εκλογές».

Τέλος σε ότι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη η κυρία Μπακογιάννη σημειώνει ότι δεν έχει ικανοποιητικά δείγματα γραφής, «αλλά αν ο πραγματικός στόχος του είναι να δοξαστεί κρυπτόμενος δεν θα πετύχει».

