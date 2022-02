Αθλητικά

Επίθεση με μαχαίρι σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ: Σεσημασμένος χούλιγκαν ο δράστης

Στον Εισαγγελέα ο φερόμενος δράστης της επίθεσης σε 15χρονο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. υου ασκήθηκε δίωξη για σωρεία αδικημάτων.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο συλληφθείς για την επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Κ15, ο οποίος έπεσε στα χέρια των αρχών αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Ομόνοια όπου μαχαίρωσε καταστηματάρχη προσπαθώντας να κλέψει το μαγαζί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης είναι σεσημασμένος χούλιγκαν που δρα στα Βόρεια Προάστια και φέρεται να επιτέθηκε στον 15χρονο την ώρα που πήγαινε στο φροντιστήριό του, επί της λεωφόρου Ειρήνης στην Πεύκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεση ο δράστης πλησίασε και άρχισε να βρίζει το θύμα απαιτώντας να βγάλει τη φόρμα και το μπουφάν με τα διακριτικά της ΑΕΚ ενώ στη συνέχεια τον απείλησε με μαχαίρι. Φέρεται επίσης να έσκισε να το μπουφάν του αγοριού, βάζοντας το μαχαίρι στο μπράτσο του θύματος . Ο 15χρονος κατάφερε να τρέξει για να ξεφύγει και αργότερα κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης, όπου αναγνώρισε από φωτογραφίες τον δράστη .

Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος η οποία αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα κλοπής, παράνομη οπλοφορία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με σαφές αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα οπαδών αθλητικών ομάδων σε χρόνο και χώρο που δεν συνδέεται με αθλητική εκδήλωση υπό την επιβαρυντική περίσταση της χρήσης όπλου, οπλοχρησία και εξύβριση. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή στον οποίο προσήχθη ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί.

