Λαμία - Απόλλων Σμύρνης: διπλό - “φωτιά” στο ματς της ουράς

Η Λαμία δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί την έδρα της και έτσι ο ουραγός της βαθμολογίας έφυγε με το "τρίποντο".

Τη δεύτερη νίκη του στη Super League, πρώτη εκτός έδρας και πρώτη μετά από 4 μήνες και συγκεκριμένα από τις 23/10 και το 1-0 επί του ΠΑΣ στη Ριζούπολη, πέτυχε σήμερα (20/02) ο Απόλλων Σμύρνης στη Λαμία με 2-1 επί της τοπικής ομάδας, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη της... ουράς.

Μετά από 10 ήττες και 5 ισοπαλίες η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα επέστρεψε στα «τρίποντα», παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 69΄ (αποβολή Ντεντάκη). Είχε, όμως, μεγάλη αυτοπεποίθηση και επιμονή σε όλη τη διάρκεια του ματς και αποδείχθηκε άκρως πιο αποτελεσματική από τους Φθιώτες, που δεν απέφυγαν την 4η συνεχόμενη ήττα τους και 13η συνολικά στο πρωτάθλημα.

Πλέον, ο ουραγός Απόλλων συνεχίζει να ελπίζει στο θαύμα της παραμονής, καθώς μείωσε στο -5 από την 12η της βαθμολογίας, Λαμία, η οποία παρέμεινε στους 18 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον 13ο Ατρόμητο, ο οποίος χθες είχε νικήσει με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης.

Με βάση την εικόνα του πρώτου μέρους, η ομάδα που «πατούσε» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερη δημιουργία, ήταν πιο οργανωμένοι στην επίθεση και κατάφεραν στο 29΄ ν΄ ανοίξουν το σκορ με την κεφαλιά του Ιωαννίδη, ο οποίος στις εναέριες μονομαχίες με τους αμυντικούς της Λαμίας βγήκε νικητής τις περισσότερες φορές.

Το γκολ που πέτυχε ο επιθετικός της «ελαφράς ταξιαρχίας» μετά την σέντρα του Ντεντάκη ήταν το πρώτο για την ομάδα του μετά τις 4 Δεκεμβρίου και την ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 4-1.

Με γκολ και πάλι για τον Απόλλωνα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Αυτή την φορά ο Ιωαννίδης ήταν ο δημιουργός και ο Παμλίδης ο εκτελεστής στο 53ο λεπτό με σουτ, με το οποίο η αθηναϊκή ομάδα έκανε το 2-0 κι έβαλε τις βάσεις για το σπουδαίο «διπλό».

Μη έχοντας καμία άλλη επιλογή, η Λαμία τα έπαιξε όλα για όλα στη συνέχεια και στο 61΄ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για να ξαναμπεί στο ματς. Ο Κότσαρης, όμως, «είπε» ισάριθμες φορές «όχι» στα σουτ των Μπεχαράνο και Αραμπούλι, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο αγώνας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια, λόγω της αποβολής του Ντεντάκη με απευθείας κόκκινη κάρτα (σ.σ. με παρέμβαση του VAR) στο 69ο λεπτό για σκληρό φάουλ στον Ρόμανιτς.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια, έχασαν σπουδαία ευκαιρία στο 80΄ με τον Τσούκαλο, ο οποίος εντελώς αμαρκάριστος δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά μετά ο Μανούσος με γυριστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ σε μία ακόμη πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Το «θρίλερ» συνεχίστηκε μέχρι το τέλος με την Λαμία να κερδίζει πέναλτι στο 90΄, σε σπρώξιμο του Μανούσου στην περιοχή, με τον έμπειρο επιθετικό να μειώνει στο 90΄+2 σε 1-2.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης

Κίτρινες: Μανούσος - Γιαννιώτας, Τσίμπσαχ, Ντομίνγκες, Βιτλής

Κόκκινες: 69΄ Ντεντάκης

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Μπεχαράνο (87΄ Τζανδάρης), Γκέντσογλου (71΄ Βέλλιος), Μπανγκουρά (46΄ Τιρόνε), Νούνιες (46΄ Μανούσος), Ρόμανιτς, Αραμπούλι (62΄ Τσούκαλος)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Ντεντάκης, Βιτλής, Ντομίνγκες, Σλίβκα, Ρόγκνε, Μαρτίνες (72΄ Παπαγεωργίου), Τσίμπσαχ (46΄ Φάμπρι), Παμλίδης (86΄ Ράιλι), Γιαννιώτας (64΄ Τσιλούλης), Ιωαννίδης (87΄ Εμπακόγκου).

