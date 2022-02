Παράξενα

Κέρκυρα - Φάλαινες: Επιχείρηση διάσωσης για δύο κήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πολύωρη προσπάθεια συμμετείχαν κτηνιάτροι, δύτες και εθελοντές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσωσης δύο φαλαινών (Ziphius cavirostris), που εκβράστηκαν σήμερα το πρωί στα ρηχά δυο δυτικών ακτών της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος ζιφιός εκβράστηκε στην ακτή του Αρίλλα, βορειοδυτικά της Κέρκυρας και οδηγήθηκε πολύ σύντομα στα βαθιά με τη συνδρομή των εθελοντών διασωστών και των περίοικων που εντόπισαν το θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη δεύτερη ραμφοφάλαινα, που εγκλωβίστηκε στο βραχώδες τμήμα της ακτής του Αγίου Γόρδιου, στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Με κινητοποίηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έσπευσαν στο σημείο εξειδικευμένοι κτηνίατροι του Ελληνικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλασσίων Θηλαστικών «Αρίων», που εξέτασαν τα ζώο και έκαναν αιματοληψία για να ακολουθήσει η ανάλυση των δειγμάτων από τους κτηνιάτρους του εργαστηρίου του ΑΠΘ.

Μετά από πολύωρη προσπάθεια, οι κτηνίατροι υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., Αναστασίας Κομνηνού, με τη βοήθεια ντόπιων δυτών και εθελοντών, κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν και τον δεύτερο ζιφιό, ο οποίος επέστρεψε στα βαθιά νερά.

Επιπλέον, το Λιμεναρχείο Κέρκυρας κλήθηκε σε αυξημένη επαγρύπνηση και εντατικές περιπολίες στην περιοχή για τον έγκαιρο εντοπισμό σε περίπτωση επαναπροσάραξης των δύο θηλαστικών ή προσάραξης άλλων στις ακτές του νησιού, ενώ παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικοινωνεί με τη Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών.

πηγή βίντεο: fb johnny raris

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Ελπίδες για επιζώντες μετά τη διάσωση του Λευκορώσου

Βόλος: Νόμιζαν ότι κοιμόταν στην καρέκλα μαγαζιού, αλλά ήταν νεκρός

Λίντσεϊ Πέρλμαν: Νεκρή η ηθοποιός