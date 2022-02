Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: νεκρός βρέθηκε ένας από τους αγνοούμενους

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του ενός από τους οδηγούς φορτηγού που αναζητούνταν πάνω στο πλοίο, από τους πυροσβέστες.

Απανθρακωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένας από τους 11 αγνοούμενους του φλεγόμενου πλοίου "Euroferry Olympia", απο πυροσβέστες που ανέβηκαν πάλι στο πλοίο το απογευμα της Κυριακής.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική. μέσω twitter, "Σορός άνδρα ανασύρθηκε από στελέχη του Π.Σ. στο E/Γ-O/Γ EUROFERRY OLYMPIA. Συνεχίζονται οι ενέργειες έρευνας και διάσωσης".

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, σορός άνδρα ανασύρθηκε από στελέχη του Π.Σ. στο E/Γ-O/Γ EUROFERRY OLYMPIA.

Συνεχίζονται οι ενέργειες έρευνας και διάσωσης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 20, 2022

Πλέον, οι αγνοούμενοι είναι 10, ενώ νωρίτερα εντοπίστηκε εν ζωή ένας Λευκορώσος.

Αγωνία των συγγενών - Ελπίδες μετά την ανεύρεση του επιζώντα Λευκορώσου

Με δάκρυα στα μάτια και τις ελπίδες τους να "ζωντανεύουν" μετά τη είδηση ότι διασώθηκε ένας από τους αγνοούμενους, βρέθηκαν και σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, συγγενείς των Ελλήνων αγνοουμένων που επέβαιναν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Euroferry Olympia".

«Είναι ζωντανός σας το λέω. Είναι ζωντανός. Κάντε ό,τι μπορείτε. Σας παρακαλώ. Δεν θα μπορέσουν να ζήσουν περισσότερο…» είναι η κραυγή αγωνίας της συζύγου του αγνοούμενου Έλληνα οδηγού νταλίκας, Βάνας Μπεκιάρη.

«Το πλοίο μπορεί να έχει ακόμη κομμάτια ασφαλή για ανθρώπους. Όπως είδαμε ένας από αυτούς βγήκε και η ελπίδα συνεχίζεται. Η αναζήτηση συνεχίζεται όσο αυτό το επιτρέπει το πλοίο καθώς σε κάποια σημεία είναι αδύνατη η πρόσβαση εκεί. Όμως τα καταστρώματα του πλοίου είναι πολλά. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και άλλη έκβαση. Ο διασωθείς βγήκε στο κατάστρωμα του πλοίου και κατέβηκε από μία σκάλα στα συνεργεία διάσωσης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάθε ώρα που περνά αλλάζει τα δεδομένα πάνω στο πλοίο, εξαρτάται από την εξέλιξη της φωτιάς. Από ό,τι ακούσαμε ο διασωθείς είπε ότι άκουσε φωνές και από άλλους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε", δήλωσε ο υπεύθυνος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος της Κέρκυρας, Ανδρέας Κορίκης.

Ο 21χρονος διασωθείς Λευκορώσος, που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, είναι καλά στην υγεία του, ενώ φέρεται να ανέφερε στους διασώστες ότι «υπάρχουν ακόμη τέσσερα με πέντε άτομα που είναι ζωντανά».

Στο Νοσοκομείο αναμένεται αυτή την ώρα να μεταβούν άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κέρκυρας με μεταφραστή για να πάρουν κατάθεση από τον 21χρονο.

Την ίδια ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο "Euroferry Olympia"συνεχίζεται ενώ καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον αγνοούμενοι.

Το πλοίο, λόγω μεταβολής του καιρού, ρυμουκλήθηκε με ασφάλεια, αργά το βράδυ στο λιμάνι της Κασσιόπης, βορειοανατολικά του νησιού της Κέρκυρας.

