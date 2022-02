Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στη Χαριλάου (βίντεο)

Περιμετρικά του γηπέδου έχουν στήσει φραγμό κλούβες της αστυνομίας καθώς και ΜΑΤ προκειμένου να μην υπάρξει ένταση κατά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ.

Επί “ποδός” βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα περιμετρικά του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης”, ενόψει του βραδινού ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός της Θεσσαλονίκης διεξάγεται υπό τη “σκιά” της δολοφονίας του 19χρονου φιλάθλου του Άρη, Άλκη Καμπανού, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου.

Συνεπώς, το κλίμα είναι ιδιαίτερα “βαρύ” στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να είναι ιδιαίτερα ανήσυχες για πιθανά επεισόδια μεταξύ οπαδών στην πόλη.

Απόψε εκτιμάται πως περίπου 11.000 φίλοι του Άρη θα βρίσκονται στις κερκίδες του “Κλεάνθης Βικελίδης” για το ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, τα γήπεδα μπορούν να έχουν πληρότητα έως 50%.

