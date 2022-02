Οικονομία

Ζάκυνθος: Απάτη μέσω.. αγγελίας στο διαδίκτυο

Οι δράστες είχαν αναρτήσει αγγελία σε διαδικτυακή εφαρμογή

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, υπόθεση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων - ενός άνδρα και μίας γυναίκας- για το αντίστοιχο αδίκημα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, έχοντας αρχικά αναρτήσει αγγελία σε διαδικτυακή εφαρμογή, που αφορούσε την πώληση τροχοβίλας, το διάστημα από 06.01.2022 έως 08.01.2022, κατόπιν συνομιλιών με ανυποψίαστο πολίτη -υποψήφιο αγοραστή-, κατάφεραν να του αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, χωρίς να πραγματοποιήσουν τη συμφωνημένη αγοραπωλησία.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

