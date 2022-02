Κοινωνία

Αργυρούπολη: Θρίλερ με πτώμα αστυνομικού μέσα σε αυτοκίνητο

Νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο βρέθηκε ένας άνδρας στην Αργυρούπολη και έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν αστυνομικό 50 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στην Αργυρούπολη και ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της ασφάλειας και το ΕΚΑΒ και προσπαθούν να διερευνήσουν τα αίτια θανάτου του 50χρονου. Είναι πολύ πιθανόν ο θάνατός του να οφείλεται σε αυτοκτονία με την αστυνομία, ωστόσο, να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

