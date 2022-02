Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: ο Βαλμπουενά έφερε το “τρίποντο”

Λίγα λεπτά πριν από το τέλος της διοργάνωσης βρήκαν δίχτυα οι "ερυθρόλευκοι", που ήρθαν και μαθηματικά πρώτοι στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Τέσσερις ημέρες πριν τη ρεβάνς των play off του Europa League με την Αταλάντα, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στο Πανθεσσαλικό, αλλά τελικά νίκησε με 1-0 τον Βόλο, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 63΄ και 18 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 18 νίκες στο πρωτάθλημα και με 5 ακόμη ισοπαλίες, διατηρούν το αήττητο που έχουν στη Super League από την έναρξη της περιόδου.

Χάρις στο «τρίποντο» αυτό ο Ολυμπιακός εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και παραμένει το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Το πρώτο μέρος στο Πανθεσσαλικό ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Ο Ολυμπιακός είχε για περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός για την εστία του Κλέιμαν.





Οι Θεσσαλοί αντίθετα προσπάθησαν να χτυπήσουν στην αντεπίθεση και είχαν την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα με τον Φαν Βέερτ στο 21΄, με τον Ολλανδό να μην μπορεί να βρει την μπάλα από κοντά και να στείλει στα δίχτυα.

Η «απάντηση» από τους Πειραιώτες ήρθε στο 27΄ με το δοκάρι του Αγκιμπού Καμαρά, ενώ στο «ριμπάουντ» ο Μασούρας αστόχησε προ κενής εστίας, στην κορυφαία ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο 45λεπτο.

Συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο μέρος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων λειτουργούσε άψογα και, μάλιστα, η ομάδα του Μπράτσου ήταν αυτή που «άγγιξε» το γκολ στο 57΄, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα να περάσει σύριζα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Βατσλίκ.

Τελικά τη λύση για τους «ερυθεόλευκους» έδωσε γι΄ άλλη μια φορά ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 63΄ αντί του Ζοάο Καρβάλιο. Ελ Αραμπί και Βαλμπουενά συνδυάστηκαν άψογα στο 81ο λεπτό, με τον Γάλλο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με πανέμορφο σουτ (1-0) από το ύψος της περιοχής.

Τρία λεπτά πριν από το 90΄ ο Βόλος έφτασε κοντά στο 1-1 με την κεφαλιά του Φαν Βέερτ να φεύγει άουτ, στην τελευταία καλή φάση για τους γηπεδούχους, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κλέιμαν είπε «όχι» στον Τικίνιο.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος

Κίτρινες: Άλχο

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Ρομέρο, Γκουλέν, Σοάρες, Φεράρι, Τσοκάνης (70΄ Κορέα), Φερνάντες, Νίνης (46΄ Μπαρτόλο), Ρεγκατέν (80΄ Σιέλης), Φαν Βέερτ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μ. Καμαρά, Μπουχαλάκης (63΄ Εμβιλά), Ελ Αραμπί, Μασούρας (46΄ Ονιεκούρου), Ζοάο Καρβάλιο (63΄ Βαλμπουενά), Α. Καμαρά (76΄ Τικίνιο), Λαλά (76΄ Βρουσάι) , Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ.

