Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: Ελεύθερη είσοδος για τους τουρίστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου





Από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει το Ισραήλ να επιτρέπει την είσοδο σε όλους τους τουρίστες, ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι για τον κορονοϊό, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η είσοδος στο Ισραήλ θα εξακολουθεί να απαιτεί δύο τεστ PCR, ένα πριν από την αναχώρηση και ένα κατά την άφιξη στο Ισραήλ, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επί του παρόντος μόνο οι εμβολιασμένοι κατά της covid ξένοι τουρίστες επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά: Μαθήτριες καταγγέλουν σεξουαλική παρενόχληση

Βόλος: Νόμιζαν ότι κοιμόταν στην καρέκλα μαγαζιού, αλλά ήταν νεκρός

Λίντσεϊ Πέρλμαν: Νεκρή η ηθοποιός