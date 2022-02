Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Έλληνας οδηγός ο νεκρός που βρέθηκε την Κυριακή

Στην αναγνώριση της σορού προχώρησαν συγγενείς του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

Στον 58χρονο Ευάγγελο Μαλιεσάδα ανήκει η απανθρακωμένη σορός, που εντοπίστηκε την Κυριακή στο πλοίο “Euroferry Olympia”:

Στην αναγνώριση της σορού του προχώρησαν συγγενείς του, που είχαν σπεύσει στην Κέρκυρα, γεμάτοι αγωνία για την τύχη του αγνοούμενου μέχρι σήμερα το μεσημέρι συγγενούς τους.

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα σφιγμένα πρόσωπα των πυροσβεστών καθώς απομακρύνουν από το πλοίο το άψυχο σώμα του άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε απανθρακωμένος.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική. μέσω twitter, "Σορός άνδρα ανασύρθηκε από στελέχη του Π.Σ. στο E/Γ-O/Γ EUROFERRY OLYMPIA. Συνεχίζονται οι ενέργειες έρευνας και διάσωσης".

Πλέον, οι αγνοούμενοι είναι 10, καθώς νωρίτερα εντοπίστηκε εν ζωή ένας Λευκορώσος.

Με δάκρυα στα μάτια και τις ελπίδες τους να "ζωντανεύουν" μετά τη είδηση ότι διασώθηκε ένας από τους αγνοούμενους, βρέθηκαν και σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, συγγενείς των Ελλήνων αγνοουμένων που επέβαιναν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Euroferry Olympia".

«Το πλοίο μπορεί να έχει ακόμη κομμάτια ασφαλή για ανθρώπους. Όπως είδαμε ένας από αυτούς βγήκε και η ελπίδα συνεχίζεται. Η αναζήτηση συνεχίζεται όσο αυτό το επιτρέπει το πλοίο καθώς σε κάποια σημεία είναι αδύνατη η πρόσβαση εκεί. Όμως τα καταστρώματα του πλοίου είναι πολλά.

Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και άλλη έκβαση. Ο διασωθείς βγήκε στο κατάστρωμα του πλοίου και κατέβηκε από μία σκάλα στα συνεργεία διάσωσης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάθε ώρα που περνά αλλάζει τα δεδομένα πάνω στο πλοίο, εξαρτάται από την εξέλιξη της φωτιάς.

Από ό,τι ακούσαμε ο διασωθείς είπε ότι άκουσε φωνές και από άλλους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε", δήλωσε ο υπεύθυνος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος της Κέρκυρας, Ανδρέας Κορίκης.

Ο 21χρονος διασωθείς Λευκορώσος, που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, είναι καλά στην υγεία του, ενώ φέρεται να ανέφερε στους διασώστες ότι «υπάρχουν ακόμη τέσσερα με πέντε άτομα που είναι ζωντανά».

Στο Νοσοκομείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κέρκυρας με μεταφραστή για να πάρουν κατάθεση από τον 21χρονο.

Την ίδια ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο "Euroferry Olympia"συνεχίζεται ενώ καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εντοπιστούν κι άλλοι αγνοούμενοι.

