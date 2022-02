Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: “ανάσα” για την Ένωση

Αποτέλεσμα που ξεκαθαρίζει το τοπίο στην βαθμολογία του πρωταθλήματος πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ.

Με γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο 69ο λεπτό και του Καρίμ Ανσαριφάρντ το 88΄, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Έτσι ξεκαθάρισε τα πράγματα όσον αφορά τουλάχιστον την τρίτη θέση, αφού βρίσκεται έξι βαθμούς πάνω από τους Γιαννιώτες, ενώ έχει κι ένα ματς λιγότερο.

Στον ΠΑΣ Γιάννινα ανήκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του α΄ ημιχρόνου και καταγράφηκε μόλις στο 5ο λεπτό. Όμως ο Παναγιώτης Τσιντώτας πραγματοποίησε διπλή επέμβαση σε τετ-α-τετ με Περέα και Οικονομόπουλο κρατώντας το «μηδεν».

Γενικά κακή η ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο, με κάποιες εκλάμψεις από Τσούμπερ και 'Αμραμπατ, ενώ στήριξε ξανά μεγάλο μέρος της επιθετικής της ανάπτυξης στις σέντρες και τα «γεμίσματα» προς την περιοχή. Ότι δεν ήταν καλή, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έχει κερδίσει πέναλτι στην καθαρή ανατροπή του Ανσαριφάρντ από τον Καραχάλιο στο 44΄.

Μια φάση σίγουρα δύσκολη για να τη δει ο διαιτητής, αλλά... πανεύκολη χάρη στην τεχνολογία του VAR και είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν κλήθηκε ο Παπαδόπουλος για έλεγχο.

Με τη μετατόπιση του 'Αμραμπατ στη δεξιά πτέρυγα η ΑΕΚ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της. Κάποιες καλές κινήσεις έδειξαν τάση να παίξει κάθετο ποδόσφαιρο, όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει ευκαιρία.

Όμως στο 69΄ ο Πέτρος Μάνταλος στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα, άνοιξε το σκορ. Ήταν μια σέντρα του Ρότα από δεξιά και ο αρχηγός που είχε μπει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή, έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα, κύλησε αρκετός χρόνος χωρίς να συμβεί το παραμικρό. 'Αργησε και ο Μεταξάς να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις και το ματς είχε πλέον μπει στην τελική του ευθεία, όπου η ΑΕΚ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» με τον Ανσαριφάρντ να σκοράρει με κοντινή προβολή στο 88΄.

Με κορυφαίο τον Σάκχοφ ο οποίος δεν άφησε να περάσει... τίποτα από το χώρο του κέντρου, η ΑΕΚ έβγαλε ένα πολύ δύσκολο ματς χωρίς να απειληθεί από το 5ο λεπτό και μετά. Έτσι πήρε μία νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν για να συνέλθει ψυχολογικά και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί αγωνιστικά.

Διαιτητής: Γ. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Χατζισαφί

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Ρότα (90΄ Μισελέν), Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Σάκχοφ, 'Αμραμπατ, Γκαρσία (90+2΄ Τάνκοβιτς), Τσούμπερ (67΄ Μάνταλος), Ανσαριφάρντ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Ποζνάνσκι (66΄ Ρίζος), Παντελάκης, Καραχάλιος (80΄ Λώλης), Στάνκο, Οικονομόπουλος (Μπρένερ), Λιάσος (80΄ Μορέιρα), Ντομίνγκεθ (90΄ Μίνα), Περέα

* «Πως είναι δυνατόν να μην το έδωσες» έλεγαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ στον Παπαδόπουλο, στην ανάπαυλα του αγώνα και ενώ ο διαιτητής κατευθυνόταν στα αποδυτήρια. Φυσικά, αναφέρονταν στη φάση του 44΄ όπου ξεκάθαρα υπάρχει επαφή μεταξύ Ανσαριφάρντ, Καραχάλιου, όμως πέναλτι δεν δόθηκε σε πρώτο χρόνο, ούτε ο VAR εισηγήθηκε επανέλεγχο.

* Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αψιμαχία Βράνιες, 'Αμραμπατ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο καυγάς τους έγινε αντιληπτός από τον κόσμο στις κερκίδες, που αποδοκίμασε.

