Άρης - ΠΑΟΚ: μοιρασμένο το ντέρμπι “για τον Άλκη”

Στην σκιά της δολοφονιάς του 19χρονου Άλκη, έγινε το ματς της Θεσσαλονίκης, που δεν ικανοποίησε τους οπαδούς καμιάς ομάδας.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, πρώτο έπειτα από τη στυγερή δολοφονία του 19χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού (1/2).

Οι «κίτρινοι» είχαν πιο «καθαρές» ευκαιρίες, ωστόσο ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων ενώ οι «ασπρόμαυροι» ήλεγξαν το ρυθμό χωρίς όμως να μπορέσουν να απειλήσουν ιδιαίτερα την εστία του Χουλιάν Κουέστα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με απίθανη διπλή, χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά απέτυχε να νικήσει τον Πασχαλάκη και στην επαναφορά, ο Μπαντού Εντιαγέ έστειλε την μπάλα πάνω στον Γιάννη Μιχαηλίδη και κόρνερ.

Από προσπάθεια του Λεό Ζαμπά, το σουτ του Τσούμπα Άκπομ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κουέστα, δέκα λεπτά αργότερα, στην πρώτη απειλή από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης και πάλι με εντυπωσιακό τρόπο έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ματέο Γκαρσία στο 25’. Ήταν, ουσιαστικά, η τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους αφού οι προσπάθειες των Άκπομ και Φελίπε Σοάρες στην απέναντι εστία δεν ανησύχησαν τον Κουέστα.

Το δεύτερο ημίχρονο κυλούσε στα μέτρα των φιλοξενούμενων. Που είχαν μια καλή ευκαιρία με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στο 56’, ωστόσο το σουτ του Ολλανδοσουριναμέζου δεν βρήκε στόχο.

Μετά τις πρώτες αλλαγές, οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν πιο πιεστικοί. Κεφαλιά του αφύλαχτου Λούκας Σάσα στο 65’ πέρασε έξω ενώ αυτή του Φαμπιάνο Λέισμαν τέσσερα λεπτά μετά, την μπλόκαρε ο Πασχαλάκης.

Η «απάντηση» του ΠΑΟΚ ήρθε στο 81’, με τον Κουέστα να μη διώχνει καλά το πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά τον Γιάκουμπ Μπράμπετς να απομακρύνει στη συνέχεια. Οι στημένες φάσεις που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι στα τελευταία λεπτά δεν οδήγησαν σε κάποια ευκαιρία, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους.

Ο Άρης έχασε κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια να βρεθεί στα Play Off, ελπίζοντας, ωστόσο, στην επιστροφή των έξι βαθμών από το CAS. Ο δε ΠΑΟΚ έμεινε αήττητος για 15ο ματς εντός συνόρων, ωστόσο η διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ανέβηκε στους δέκα βαθμούς.

Διαιτητής: Φέλιχ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες: Σοάρες, Ζαμπά, Αουγκούστο

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Σάκιτς, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Ματίγια, Σάσα, Μαντσίνι (85’ Μάνος), Εντιαγέ (63’ Μπερτόγλιο), Ματέο (63’ Ιτούρμπε), Καμαρά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Ινγκασον, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια (76’ Φερέιρα), Τσιγγάρας (81’ Κούρτιτς), Σοάρες (65’ Αουγκούστο), Μπίσεσβαρ, Ζαμπά (65’ Ελ Καντουρί), Ζίβκοβιτς Α., Άκπομ (75’ Τσόλακ).

***Υπό το βλέμμα του Χερμάν Μπούργος, που είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί ως νέος προπονητής του Άρη, διεξήχθη το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο 53χρονος Αργεντινός παρακολούθησε την αναμέτρηση παρέα με τον Θοδωρή Καρυπίδη.

***Υπό έντονες αποδοκιμασίες, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια άφησε ανθοδέσμη στο σημείο που έχει τοποθετηθεί το «μνημείο» του 19χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού ενώ ακολούθησε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα στη μνήμη του Θόδωρου Καρυπίδη, πρώην προέδρου της ΠΑΕ Άρης.

