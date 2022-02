Οικονομία

ΑΑΔΕ: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από νυχτερινό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τζίρο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψε μόνο μέσα σε 9 μήνες η επιχείρηση. Σε πόσο βάθος χρόνου εκτάθηκε η έρευνα των Αρχών και τι αποκάλυψε.

Σοβαρή υπόθεση συστηματικής φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αφορά απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ αξίας εκατομμυρίων ευρώ από γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Η επιχείρηση ελέγχθηκε αρχικά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αρχή διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Οι λογιστές της επιχείρησης δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και άρχισαν να αναλύουν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 700.000 ευρώ.

Επιπλέον, η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε τα 500.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης για τις παλαιότερες χρήσεις και έχει επίσης επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία: τα νέα μέτρα και οι ποινές

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες την Δευτέρα

Συντάξεις Μαρτίου: πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι