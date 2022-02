Οικονομία

Συντάξεις Μαρτίου: πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

Αρχίζει η καταβολή των συντάξεων. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα ανά Ταμείο.

Τελειώνει η αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Μαρτίου και την πληρωμή τους στους συνταξιούχους. Αναλυτικά:

Την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022,θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Την Δευτέρα , 28 Φεβρουαρίου 2022, θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

