Ουκρανία: συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν… “αν δεν γίνει εισβολή”

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για “διαταγή εισβολής” που δόθηκε σε ρωσικά στρατεύματα. Σύνοδος Κορυφής για την εκτόνωση της κρίσης, μετά από πρόταση του Μακρόν. Οι “όροι” του Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμφώνησε «καταρχήν» να οργανωθεί σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως πρότεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, αφού συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο κρατών την Πέμπτη και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει γίνει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι ΗΠΑ «έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη διπλωματία ως τη στιγμή που θα αρχίσει η εισβολή», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι, προσθέτοντας πως «Ο πρόεδρος Μπάιντεν αποδέχθηκε καταρχήν να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν (...) εάν δεν έχει γίνει εισβολή. Είμαστε επίσης έτοιμοι να καταφέρουμε ταχύτατα και βαριά κόστη αν η Ρωσία επιλέξει αντ’ αυτού τον πόλεμο».

«Επί του παρόντος, η Ρωσία μοιάζει να συνεχίζει τις προετοιμασίες της για να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση στην Ουκρανία πολύ σύντομα», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Τη διεξαγωγή της συνόδου πρότεινε νωρίτερα στους ηγέτες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνοδος, με τη συμμετοχή «όλων των μερών» που εμπλέκονται στην ουκρανική κρίση, η οποία θα αφορά «την ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα στην Ευρώπη», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες της γαλλικής προεδρίας, τονίζοντας πως η προετοιμασία των συνόδων θα αρχίσει από την Πέμπτη, όταν αναμένεται να συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η ουσία θα πρέπει να προετοιμαστεί» από τους δύο ΥΠΕΞ «στη συνάντησή τους την Πέμπτη», εξήγησε το Ελιζέ. Ο κ. Μακρόν είναι διατεθειμένος να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ατζέντας, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Εκρήξεις στις περιοχές των φιλορώσων αυτονομιστών

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε την Κυριακή στο κέντρο της πόλης Ντανιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές, διαπίστωσε ανταποκριτής του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, που προσθέτει ότι δεν είναι σαφής η αιτία της. Από τη Λουγκάνσκ, την έτερη μεγάλη πόλη στα χέρια των αυτονομιστών, ανταποκριτής του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Σπούτνικ μεταδίδει ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων στο κέντρο.

Δεν κυκλοφορούσαν πολίτες στους δρόμους, καθώς οι αυτονομιστές έχουν κηρύξει απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας. Οι αυτονομιστές κατήγγειλαν νωρίτερα 66 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τα κυβερνητικά στρατεύματα στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, κάνοντας λόγο για τρεις τραυματίες σε δύο χωριά εξαιτίας πυρών πυροβολικού.

Οι υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ επιμένουν για «εντολή εισβολής»

Οι ΗΠΑ έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στάλθηκε διαταγή στις στρατιωτικές διοικήσεις της Ρωσίας να προχωρήσουν σε εισβολή στην Ουκρανία, μετέδωσαν χθες Κυριακή αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες κατασκοπείας, που δεν κατονόμασαν. Αυτές οι πληροφορίες ώθησαν τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώσει την Παρασκευή «πεπεισμένος» ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποφασίσει να επιτεθεί στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε η εφημερίδα Washington Post, αποδίδοντας τις σε ανώνυμες πηγές, χωρίς απευθείας επίκλησή τους.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ούτε επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, στις οποίες αναφέρθηκαν και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ. Την Παρασκευή, αξιωματούχος του Πενταγώνου υποστήριξε πως πάνω από το 40% των ρωσικών δυνάμεων που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Ουκρανίας πλέον έχει λάβει θέση επίθεσης, συμπληρώνοντας ότι η φάση της αποσταθεροποίησης της χώρας από τη Ρωσία έχει «αρχίσει».

Κινήσεις στρατευμάτων προς τα σύνορα παρατηρούνται από την Τετάρτη, είπε ο αξιωματούχος αυτός. Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί εδώ κι εβδομάδες ότι η Μόσχα αναζητεί κάποιο πρόσχημα στα σύνορα για να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία. Χθες Κυριακή ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε πως «όλα» δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται στα πρόθυρα της εισβολής. Η Ρωσία αρνείται πως έχει τέτοια πρόθεση και απαιτεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, ιδίως την απόσυρση δυνάμεων του NATO από την ανατολική Ευρώπη, κάτι που απορρίπτουν οι δυτικοί.

