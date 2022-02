Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Κυπριανού: όλα ήταν όπως πρέπει σε γκαράζ και καμπίνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους. Τι λέει ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας για τα συστήματα πυρασφάλειας και τις καταγγελίες από επαγγελματίες οδηγούς.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών για την ανέυρεση των 10 αγνοούμενων από την φωτά στο πλοίο «Euroferry Olympia», μετά από την χαρμολύπη της Κυριακής, οπότε εντοπίστηκαν στην αρχή ζωντανός ένας νεαρός Λευκορώσος και το απογευμα νεκρός ένας Έλληνας οδηγός φορτηγού.

«Υπήρχαν διάδρομοι στο γκαράζ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, για αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι οδηγοί είχαν ανέβει στο κατάστρωμα του πλοίου», είπε ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Grimaldi Group, Πολ Κυπριανού, απαντώντας στις καταγγελίες οδηγών πως δεν μπορούσε να περάσει ένας σχετικά εύσωμος άνθρωπος ανάμεσα στα οχήματα, επομένως δεν υπήρχε ευχέρεια και για πυρόσβεση αμέσως μετά από την εκδήλωση της φωτιάς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, επανέλαβε ότι οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματα τους στο γκαράζ του «Euroferry Olympia» είναι παραβάτες του διεθνούς κανόνα που αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιβάτες στα γκαράζ των πλοίων στην διάρκεια του ταξιδιού.

Ο κ. Κυπριανού υπεραμύνθηκε της ασφάλειας του πλοίου και της ύπαρξης συστημάτων πυρασφάλειας, σημειώνοντας πως στις 16 Φεβρουαρίου είχε γίνει επιθεώρηση τους από τις ελληνικές Αρχές και είδε δοθεί άδεια για να ταξιδέψει το πλοίο.

Ακόμη, ανέφερε πως δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αν υπήρξε δυσλειτουργία του συστήματος πυρασφάλειας, εάν δεν σβηστεί η φωτιά και επιτραπεί η έρευνα στο πλοίο.

Ο εκπρόσωπος της Grimaldi Group απέκρουσε και τις αιτιάσεις για τις συνθήκες στις καμπίνες του πλοίου, καθώς και τις καταγγελίες οδηγών πως είναι γεμάτες ψύλλους και κοριούς, λέγοντας δε πως υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια για όλους τους οδηγούς στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και ότι γίνονται τακτικά καθαρισμοί και απολυμάνσεις στους χώρους του πλοίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία: τα νέα μέτρα και οι ποινές

Ουκρανία: συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν… “αν δεν γίνει εισβολή”

ΑΑΔΕ: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από νυχτερινό κέντρο