ΝΒΑ - All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “έκλεψε” τις εντυπώσεις

Η Team LeBron επικράτησε της Team Durant στο 71ο All Star Game του ΝΒΑ. MVP ο Στεφ Κάρι για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η Team LeBron επικράτησε με 163-160 της Team Durant στο 71ο All Star Game του ΝΒΑ, που διεξήχθη στo «Rocket Mortgage FieldHouse» του Κλίβελαντ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στεφ Κάρι που αναδείχθηκε MVP του αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε την παράδοση των θετικών εμφανίσεων στα All-Star Game σε μια ιστορική βραδυά όπου στο ημίχρονο του αγώνα βραβεύτηκαν οι 76 κορυφαίοι παίκτες στην ιστορία της λίγκας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο «Giannis».

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (15/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Απίστευτο σόου χάρισε στους φιλάθλους ο Στεφ Κάρι που αναδείχθηκε MVP του αγώνα με 50 πόντους (1/3 δίποντα, 16/27 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ ενώ 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ είχε ο αρχηγός της ομάδας Λεμπρόν Τζέιμς.

Από την Team Durant ξεχώρισαν οι Τζοέλ Εμπίιντ με 36 πόντους (5/8 τρίποντα), Ντέβιν Μπούκερ με 20 πόντους και ΛαΜέλο Μπολ με 18 πόντους (4/8 τρίποντα).

Οι περίοδοι: 47-45, 93-94, 138-139, 163-160

Οι συνθέσεις:

TEAM LEBRON (Μόντι Γουίλιαμς): Αντετοκούνμπο 30 (12 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζέιμς 24 (2/11 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), ΝτεΡόζαν 10 (5 ασίστ), Γιόκιτς 10 (2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Κάρι 50 (16/27 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μπάτλερ 2, Άλεν 10 (9 ριμπάουντ), Πολ, Ντόντσιτς 8 (2), Γκάρλαντ 13 (3), ΒανΒλίτ 6 (2)

TEAM DURANT (Έρικ Σπόλστρα): Γουίγκινς 10 (2), Τέιτουμ 8 (5 ασίστ), Εμπίντ 36 (5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Γιανγκ 13 (3/9 τρίποντα, 10 ασίστ), Μοράντ 6, Μίντλετον 5 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκομπέρ 6 (6 ριμπάουντ), Τάουνς 9 (1), ΛαΒίν 12 (2), Μπούκε 20 (2/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μάρεϊ 17 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 18 (4)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ALL STAR GAME

Έτος Έδρα Αποτέλεσμα

1951 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 111-94

1952 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 108-91

1953 Φορτ Γουέιν Δύση - Ανατολή 79-75

1954 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 98-93

1955 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 100-91

1956 Ρότσεστερ Δύση - Ανατολή 108-94

1957 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 109-97

1958 Σεντ Λιούις Ανατολή - Δύση 130-118

1959 Ντιτρόϊτ Δύση - Ανατολή 124-108

1960 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 125-115

1961 Σίρακιους Δύση - Ανατολή 153-131

1962 Σεντ Λιούις Δύση - Ανατολή 150-130

1963 Λος Αντζελες Ανατολή - Δύση 115-108

1964 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 111-107

1965 Σεντ Λιούις Ανατολή - Δύση 124-123

1966 Σινσινάτι Ανατολή - Δύση 137-97

1967 Σαν Φρανσίσκο Δύση - Ανατολή 135-120

1968 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 144-124

1969 Βαλτιμόρη Ανατολή - Δύση 123-112

1970 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 142-135

1971 Σαν Ντιέγκο Δύση - Ανατολή 108-107

1972 Λος Αντζελες Δύση - Ανατολή 112-110

1973 Σικάγο Ανατολή - Δύση 104-84

1974 Σιάτλ Δύση - Ανατολή 134-123

1975 Φοίνιξ Ανατολή - Δύση 108-102

1976 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 123-109

1977 Μιλγουόκι Δύση - Ανατολή 125-124

1978 Ατλάντα Ανατολή - Δύση 133-125

1979 Ντιτρόϊτ Δύση - Ανατολή 134-129

1980 Ουάσινγκτον Ανατολή - Δύση 144-136 (παράταση)

1981 Κλίβελαντ Ανατολή - Δύση 123-120

1982 Νιού Τζέρσεϊ Ανατολή - Δύση 120-118

1983 Λος Αντζελες Ανατολή - Δύση 132-123

1984 Ντένβερ Ανατολή - Δύση 154-145 (παράταση)

1985 Ινδιανάπολη Δύση - Ανατολή 140-129

1986 Ντάλας Ανατολή - Δύση 139-132

1987 Σιάτλ Δύση - Ανατολή 154-149 (παράταση)

1988 Σικάγο Ανατολή - Δύση 138-133

1989 Χιούστον Δύση - Ανατολή 143-134

1990 Μαϊάμι Ανατολή - Δύση 130-113

1991 Σάρλοτ Ανατολή - Δύση 116-114

1992 Ορλάντο Δύση - Ανατολή 153-113

1993 Σολτ Λέικ Σίτι Δύση - Ανατολή 135-132

1994 Μινεάπολη Ανατολή - Δύση 127-118

1995 Φοίνιξ Δύση - Ανατολή 139-112

1996 Σαν Αντόνιο Ανατολή - Δύση 129-118

1997 Κλίβελαντ Ανατολή - Δύση 132-120

1998 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 135-114

1999 Ματαιώθηκε, λόγω λοκ-άουτ

2000 Οκλαντ Δύση - Ανατολή 137-126

2001 Ουάσινγκτον Ανατολή - Δύση 111-110

2002 Φιλαδέλφεια Δύση - Ανατολή 135-120

2003 Ατλάντα Δύση - Ανατολή 155-145

2004 Λος Άντζελες Δύση - Ανατολή 136-132

2005 Ντένβερ Ανατολή - Δύση 125-115

2006 Χιούστον Ανατολή - Δύση 122-120

2007 Λας Βέγκας Δύση - Ανατολή 153-132

2008 Νέα Ορλεάνη Ανατολή - Δύση 134-128

2009 Φοίνιξ Δύση - Ανατολή 146-119

2010 Άρλινγκτον Ανατολή - Δύση 141-139

2011 Λος Αντζελες Δύση - Ανατολή 148-143

2012 Ορλάντο Δύση - Ανατολή 152-149

2013 Χιούστον Δύση - Ανατολή 143-138

2014 Νέα Ορλεάνη Ανατολή - Δύση 163-155

2015 Νέα Υόρκη Δύση - Ανατολή 163-158

2016 Τορόντο Δύση - Ανατολή 196-173

2017 Νέα Ορλεάνη Δύση - Ανατολή 192-182

2018 Λος Άντζελες Team Stephen-Team LeBron 145-148

2019 Σάρλοτ Team Giannis-Team LeBron 164-178

2020 Σικάγο Team Giannis-Team LeBron 155-157

2021 Ατλάντα Team Durant-Team LeBron 150-170

2022 Κλίβελαντ Team Durant-Team LeBron 163-160

MVP ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ALL STAR GAME

Ετος Παίκτης Ομάδα

1951 Εντ Μακόλεϊ Βοστώνη

1952 Πολ Αριζιν Φιλαδέλφεια

1953 Τζόρτζ Μάϊκαν Μινεάπολις

1954 Μπομπ Κάουζι Βοστώνη

1955 Μπιλ Σάρμαν Βοστώνη

1956 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1957 Μπομπ Κάουζι Βοστώνη

1958 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1959 Έλτζιν Μπέιλορ Μινεάπολις

και Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1960 Γουίλτ Τσάμπερλεν Φιλαδέλφεια

1961 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1962 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1963 Μπιλ Ράσελ Βοστώνη

1964 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1965 Τζέρι Λούκας Σινσινάτι

1966 Εϊντριαν Σμιθ Σινσινάτι

1967 Ρικ Μπάρι Σαν Φρανσίσκο

1968 Χαλ Γκριρ Φιλαδέλφεια

1969 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1970 Γουίλις Ριντ Νέα Υόρκη

1971 Λένι Γουίλκενς Σιάτλ

1972 Τζέρι Γουέστ Λος Άντζελες Λέικερς

1973 Ντέιβ Κάουενς Βοστώνη

1974 Μπομπ Λανίερ Ντιτρόιτ

1975 Γουόλτ Φρέιζιερ Νέα Υόρκη

1976 Ντέιβ Μπινγκ Ουάσινγκτον

1977 Τζούλιους Ερβινγκ Φιλαδέλφεια

1978 Ράντι Σμιθ Μπάφαλο

1979 Ντέιβιντ Τόμπσον Ντένβερ

1980 Τζορτζ Γκέρβιν Σαν Αντόνιο

1981 Νέιτ Αρτσιμπαλντ Βοστώνη

1982 Λάρι Μπερντ Βοστώνη

1983 Τζούλιους Ερβινγκ Φιλαδέλφεια

1984 Αϊζάια Τόμας Ντιτρόιτ

1985 Ραλφ Σάμπσον Χιούστον

1986 Αϊζάια Τόμας Ντιτρόιτ

1987 Τομ Τσέιμπερς Σιάτλ

1988 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1989 Καρλ Μαλόουν Γιούτα

1990 «Μάτζικ» Τζόνσον Λος Άντζελες Λέικερς

1991 Τσαρλς Μπάρκλεϊ Φιλαδέλφεια

1992 «Μάτζικ» Τζόνσον Λος Άντζελες Λέικερς

1993 Καρλ Μαλόουν Γιούτα

και Τζον Στόκτον Γιούτα

1994 Σκότι Πίπεν Σικάγο

1995 Μιτς Ρίτσμοντ Σακραμέντο

1996 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1997 Γκλεν Ράις Σάρλοτ

1998 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1999 Ματαιώθηκε, λόγω λοκ-άουτ

2000 Τιμ Ντάνκαν Σαν Αντόνιο

και Σακίλ Ο'Νίλ Λος Άντζελες Λέικερς

2001 Αλεν Αϊβερσον Φιλαδέλφεια

2002 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2003 Κέβιν Γκαρνέτ Μινεσότα

2004 Σακίλ Ο'Νιλ Λ.Α. Λέικερς

2005 Αλεν Αϊβερσον Φιλαδέλφεια

2006 ΛεΜπρόν Τζέιμς Κλίβελαντ

2007 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2008 ΛεΜπρόν Τζέιμς Κλίβελαντ

2009 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

και Σακίλ Ο'Νιλ Φοίνιξ

2010 Ντουέιν Ουέιντ Μαϊάμι

2011 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2012 Κέβιν Ντουράντ Οκλαχόμα

2013 Κρις Πολ Λ.Α. Κλίπερς

2014 Κάιρι Ίρβινγκ Κλίβελαντ

2015 Ράσελ Ουέστμπρουκ Οκλαχόμα

2016 Ράσελ Ουέστμπρουκ Οκλαχόμα

2017 Άντονι Ντέιβις Νέα Ορλεάνη

2018 ΛεΜπρον Τζέιμς Κλίβελαντ

2019 Κέβιν Ντουράντ Γκόλντεν Στέιτ

2020 Καουάι Λέοναρντ Λ.Α. Κλίπερς

2021 Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι

2022 Στεφ Κάρι Γκόλντεν Στέιτ