“Euroferry Olympia” - Κενανίδης: τα φορτηγά ήταν “κολλητά”, δεν περνούσε ούτε πυροσβεστήρας (βίντεο)

Οι καταγγελίες των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών για τις συνθήκες στα γκαράζ του πλοίου και στις καμπίνες του και η απάντηση στην πλοιοκτήτρια εταιρεία για την επιθεώρηση στο πλοίο.

«Επιθεωρήσεις ίσως να γίνονται, χωρίς όμως να υπάρχουν οχήματα μέσα στο πλοίο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών – Αυτοκινητιστών Ελλάδας, ο οποίος επανέλαβε τις καταγγελίες των επαγγελματιών οδηγών για τον τρόπο στάθμευσης των οχημάτων στα γκαράζ του πλοίου.

Αντικρούοντας όσα υποστήριξε νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ο κ. Κενανίδης είπε πως «το ένα αυτοκίνητο είναι δίπλα στο άλλο, για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα φορτηγά γίνεται μέσα στο γκαράζ. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να μπορεί κάποιος με έναν πυροσβεστήρα ή μια μάνικα να φτάσει για να την σβήσει στην αρχή της».

Σε ότι αφορά τις αναφορές της Grimaldi Group πως οι περισσότεροι οδηγοί δεν ήταν στα οχήματα τους, αλλά είχαν ανέβει στα καταστρώματα, ο κ. Κενανίδης απάντησε πως «έχουν ανέβει στο κατάστρωμα, διότι για να παρκάρει ένα φορτηγό, πρέπει να κατέβει ο οδηγός του άλλου, γιατί μετά δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο όχημα. Είναι «κολλητά» τα αυτοκίνητα, μετά δεν μπορεί ούτε να περάσει για να μπει κάποιος στο φορτηγό του».

Ο κ. Κενανίδης επανέλαβε και τις καταγγελίες του για τις συνθήκες υγιεινής στις καμπίνες του πλοίου, που ωθούν πολλούς οδηγούς να μείνουν στα αυτοκίνητα τους, αλλά και την διαχρονική «κώφωση» των αρμόδιών στις καταγγελίες των επαγγελματιών αυτοκινητιστών για τα εν λόγω πλοία και τις συνθήκες στα ταξίδια τους.

