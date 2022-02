Πολιτισμός

Πέθανε ο Θόδωρος Κάλβος

Έπαιξε και συνεργάστηκε με σπουδαίους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς.



Ο ηθοποιός Θόδωρος Κάλβος «έφυγε» από τη ζωή όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (21/02).

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Facebook, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «"Έφυγε" από κοντά μας ένας γλυκύτατος και σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης μας... Ένας δάσκαλος... Ο Θόδωρος Κάλβος με τον οποίο είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ ως καθηγητής στην Αθηναϊκή Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, που ήταν το δικό του δημιούργημα, για μια 10ετία. Έβγαλε γενιές ηθοποιών στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Άξιος συνεχιστής των οραμάτων του ο πολυτάλαντος γιος του, Μιχάλης Καλαμπόκης».

Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του Θόδωρου Κάλβου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Μιχάλη Καλαμπόκη στο Facebook, θα γίνει την Τετάρτη (23/02), στις 15:00, στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου.





Ποιος ήταν ο Θόδωρος Κάλβος

O Θόδωρος Κάλβος γεννήθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και σπούδασε υποκριτική και σκηνοθεσία στη σχολή του Εθνικού Ωδείου με ομόφωνη Αριστεία και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης.

Επί σειρά ετών, ο ηθοποιός διετέλεσε προϊστάμενος του καλλιτεχνικού τομέα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, στον οποίο άφησε το στίγμα του με σημαντικό έργο και καινοτομίες.



Ακόμα, ως ηθοποιός, ο Θόδωρος Κάλβος έπαιξε δίπλα σε μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως -μεταξύ άλλων- ο Δημήτρης Χορν και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.



Ο Θόδωρος Κάλβος εμφανίστηκε σε σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και αργότερα ως σκηνοθέτης και θιασάρχης, με παράλληλη δράση στη διοίκηση του καλλιτεχνικού τομέα του Δήμου Αθηναίων.



Επιπλέον, ο ηθοποιός έζησε και εργάστηκε επί σειρά ετών στις ΗΠΑ και συνεργάστηκε με τον Ηλία Καζάν, τον Κερκ Ντάγκλας, την Ντέμπορα Κερ και άλλους. Ο Θόδωρος Κάλβος δίδαξε θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και συντόνισε μαθήματα και παραστάσεις προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.



Συν τοις άλλοις, ο ηθοποιός εργάστηκε στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ ως παρουσιαστής όπως και στο Θέατρο της Δευτέρας, ενώ ήταν ο κύριος εισηγητής της εισαγωγής της Θεατρικής Εκπαίδευσης στα σχολεία αλλά και του πάρκου μυθολογίας στην Αθήνα.