“Euroferry Olympia” - Γιός αγνοούμενου: δεν υπάρχει έξοδος διαφυγής από το γκαράζ (βίντεο)

Τι λέει για τις συνθήκες στο γκαράζ του καραβιού και την τακτική της εταιρείας, ο γιός ενός εκ των δύο Ελλήνων οδηγών φορτηγού, που εξακολουθεί να αγνοείται. Νέα μαρτυρία από επιβάτη – οδηγό φορτηγού.

«Οι ώρες είναι πάρα πολλές και οι ελπίδες όσο περνούν λιγοστεύουν» είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ηλίας Γεροντιδάκης, γιός του ενός εκ των δύο αγνοούμενων Ελλήνων οδηγών φορτηγού, τα ίχνη των οποίων αναζητούνται, μαζί με εκείνα 8 αλλοδαπών συναδέλφων τους, μετά από την φωτιά στο πλοίο «Euroferry Olympia», ανοιχτά της Κέρκυρας.

Οδηγός φορτηγού και ο ίδιος, έχοντας κάνει αρκετά ταξίδια και με το συγκεκριμένο πλοίο, ο κ. Γεροντιδάκης είπε «ο πατέρας μου ήταν στο κεντρικό κατάστρωμα, πάνω από εκείνο που ήταν το παλικαράκι που βγήκε ζωντανό. Η φωτιά ξέσπασε στο κατάστρωμα πάνω από το οποίο ήταν ο πατέρας μου, οι φλόγες και οι καπνοί πήγαιναν προς τα πάνω».

«Οι συνθήκες είναι άθλιες στο καράβι αυτό, όπως και σε άλλα της εταιρείας Grimaldi», επεσήμανε και προσέθεσε πως ο πατέρα του «συνήθως ανέβαινε στο κατάστρωμα, αλλά δεν ξέρω αν έμεινε πάνω ή αν κατέβηκε στο αυτοκίνητο στο γκαράζ».

Όπως είπε, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της πλοιοκτήτριας εταιρείας, «έξοδος διαφυγής στο γκαράζ δεν υπάρχει. Τα αυτοκίνητα είναι τόσο κολλητά το ένα με το άλλο και δεν υπάρχει διαφυγή. Έτσι είναι σε όλα τα γκαράζ. Δεν είναι σχεδόν κολλητά, είναι κολλητά».

«Το συγκεκριμένο καράβι είναι για να κουβαλάει μόνο ασυνόδευτα αυτοκίνητα, μόνο τα τρέιλερ από τα φορτηγά. Δεν είναι για ανθρώπους. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ λίγοι οι οδηγοί, όχι όσοι ήταν τώρα», κατέληξε ο γιός του ενός εκ των δέκα αγνοούμενων.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο επιβαίνων στο «Euroferry Olympia», οδηγός φορτηγού και ο ίδιος, Γιώργος Παρλάντζας, ο οποίος είπε «στο γκαράζ 3 είχα παρκάρει εγώ. Σκάλες υπάρχουν στο γκαράζ του πλοίου, από αυτές ανεβαίνουν άλλωστε οι οδηγοί στο κατάστρωμα».

«Αν η φωτιά εκδηλώθηκε στο γκαράζ 3 που πίσω είναι ανοιχτό και είχε οξυγόνο, η φωτιά πήγε γρήγορα διαστάσεις. Αν ήταν κάποιος στο γκαράζ Νο2, δουλεύουν και οι μηχανές κάτω, δεν μπορεί να ακούσει κάποιος τι γίνεται στο άλλο κατάστρωμα»

Όπως σημείωσε, «το σύστημα πυρασφάλειας δούλευε, έπεφταν νερά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, από την στιγμή που έσκαγαν λάστιχα και τα καύσιμα… το καράβι από μόνο του ήταν εύφλεκτο».

