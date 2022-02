Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Σύζυγος αγνοούμενου: είναι ζωντανός και περιμένει βοήθεια, αλλά… (βίντεο)

Συγκλονίζει η γυναίκα του Έλληνα οδηγού φορτηγού που παραμένει εγκλωβισμένος, όπως όλα δείχνουν, στο πλοίο. Ξέσπασε κατά της Πολιτείας, κατηγορώντας την για αργή αντίδραση και ολιγωρία.

Ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Βάνια Μπεκιάρη, σύζυγος ενός εκ των Ελλήνων οδηγών φορτηγού, τα ίχνη του οποίου δεν έχουν εντοπιστεί από την Παρασκευή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στο πλοίο «Euroferry Olympia».

«Είναι ζωντανός, όμως περιμένει βοήθεια», είπε η κ. Μπεκιάρη, καλώντας όλους να μην χαρακτηρίζουν ως αγνοούμενους τους δέκα επιβάτες, αλλά ως εγκλωβισμένους

«Ο σύζυγος μου δεν βρισκόταν, αλλά βρίσκεται στο δεύτερο γκαράζ και είναι στον καταπέλτη, γιατί μπήκε τελευταίος, σύμφωνα με τον εργοδότη του. Η φωτιά ξέσπασε στο από πάνω γκαράζ. Ο άνδρας μου είναι πάρα πολύ έμπειρος και επαγγελματίας και γνωρίζει τα κατατόπια του καραβιού και πιθανολογώ ότι έχει πάει σε ασφαλές σημείο», ανέφερε η σύζυγος του οδηγού.

Η κ. Μπεκιάρη, συναισθηματικά φορτισμένη όπως είναι φυσιολογικό, επέρριψε ευθύνες στην πλοικτήτρια εταιρεία και στο Κράτος, όπως είπε για καθυστερημένη αντίδραση και επέμβαση για την αναζήτηση των ανθρώπων που δεν είχαν δώσει ίχνη ζωής, ενώ ζήτησε την ενεργοποίηση άμεσα περισσότερων δυνάμεων για την αναζήτηση των αναζητούμενων επιβατών.

Χαρακτήρισε το πλοίο ως «πλωτό Άουσβιτς» και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της πλοιοκτήτριας εταιρείας πως είναι παραβάτες όσοι οδηγοί παρέμεναν στα οχήματα τους στο γκαράζ, λέγοντας «δεν είναι επιλογή τους. Είναι ανάγκη. Οι συνθήκες είναι άθλιες.3-4 άτομα στις καμπίνες εν μέσω κορονοϊού. Οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Όταν παραπονιούνταν για τις συνθήκες στις καμπίνες οι οδηγοί, η απάντηση των αρμοδίων του συγκεκριμένου καραβιού ήταν “αυτό είναι. Αν δεν σας αρέσει, πηγαίνετε στα φορτηγά σας”».

«Η ΕΜΑΚ μπαίνει έρποντας στα γκαράζ γιατί δεν υπάρχει χώρος να περάσουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα» υποστήριξε η κ. Μπεκιάρη, συμπληρώνοντας πως «ο άντρας μου έλεγε ότι δεν θέλει να πάει ταξίδι με αυτό το πλοίο, γιατί είναι σαπιοκάραβα και τα καίει ο πλοιοκτήτης για να παίρνει τις αποζημιώσεις».

«Τέταρτη ημέρα… πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι; Να μου δώσουν καράβι να φτάσω εκεί και να πάω εγώ. Τέταρτη ημέρα και έφεραν σήμερα διπλές δυνάμεις. Ντροπή… λίγη ανθρωπιά», είπε εμφανώς ταραγμένη η γυναίκα, που έστρεψε τα βέλη της κατά του ΥΕΝ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

