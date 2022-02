Πολιτική

Πλεύρης: Ιδιώτες γιατροί και στο ΕΣΥ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας για τον κορονοϊό, τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και την διορία που λήγει. Τι είπε για την άρση μέτρων και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ερωτηθείς για την πανδημία, ο κ. Πλεύρης είπε πως δεν έχει τελειώσει η πανδημία και πως «η μετάλλαξη Όμικρον είναι επικίνδυνη, αλλά όχι όσο η Δέλτα».

Προσέθεσε πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης «το επόμενο εξάμηνο στην Ευρώπη προχωράμε προς μια κανονικότητα, αλλά βαδίζουμε με προσοχή», καθώς η πανδημία μας έχει εκπλήξει αρκετές φορές.

«Θεωρώ ότι έως τα τέλη Μαρτίου θα έχουν αρθεί τα μέτρα που ισχύουν για τους εμβολιασμένους. Υπάρχουν μέτρα όπως η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις που θα συνεχίσουν να ισχύουν. Για τους ανεμβολίαστους δεν είμαστε ακόμη σε αυτήν την κουβέντα, θα παραμείνουν τα μέτρα», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας.

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «δεν υπάρχει σενάριο επιστροφής τους την 1η Απριλίου. Δύο είναι τα σενάρια: ή θα αποτελεί τυπικό προσόν ο εμβολιασμός και επομένως δεν θα μπορεί να παραμείνει στο ΕΣΥ ή θα επεκταθεί η αναστολή σύμβασης για όσο κρατήσει η πανδημία» τονίζοντας πως αυτό σημαίνει τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου, όπως δείχνουν και οι παραγγελίες που γίνονται για εμβόλια.

«Η εισήγηση η δική μου, ασχέτως με την πανδημία, είναι ο εμβολιασμός να αποτελεί τυπικό προσόν και επομένως όποιος δεν εμβολιαστεί δεν θα παραμείνει στο ΕΣΥ», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας, προσθέτοντας πως «είναι μια επιλογή που είναι τέτοια που κινδυνεύουν και οι ίδιοι και η κοινωνία και ως εκ τούτου οι ανεμβολίαστοι δεν μπορεί να μπουν στην κανονικότητα όπως μπαίνουν οι εμβολιασμένοι».

Νέα σχέση ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη πως «επανεξετάζουμε συνολικά τις σχέσεις εργασίας στο ΕΣΥ και σε σχέση με τους ιδιώτες γιατρούς. Θέλουμε να ανοίξουμε θεσμοθετημένα την δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να παρέχουν υπηρεσία part time σε νοσοκομεία, όπου υπάρχουν κενά και όπου υπάρχουν προκηρύξεις και συμβάσεις που δεν καλύπτονται».

Διευκρίνισε πως «δεν εξετάζουμε απελευθέρωση των σχέσεων, αυτό που εξετάζουμε είναι να λειτουργήσουν και απογευματινά χειρουργεία που σήμερα δεν λειτουργούν και να έχουν τέτοια ευχέρεια και με όρους και ιδιωτικούς, δηλαδή με συμμετοχή και του ασθενή στο κόστος του χειρουργείου, να αυξήσει το εισόδημα του ιατρού και του νοσηλευτικού προσωπικού».

