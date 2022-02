Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα. Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Που θα χιονίσει.



Επιδείνωση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από την Τρίτη 22-02-2022 έως το απόγευμα της Πέμπτης 24-02-2022 με κυριότερο χαρακτηριστικό τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά την Τρίτη από το πρωί και μέχρι το απόγευμα. Στη δυτική Πελοπόννησο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες της Τρίτης. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Τρίτης έως νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία τη νύχτα Τρίτης προς Τετάρτη. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια από το πρωί έως το απόγευμα της Τετάρτης. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Επιπλέον:

1. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειώνονται από το απόγευμα της Τρίτης και μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

2. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν βόρειοι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, στο Ιόνιο από την αρχή της ημέρας και στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Την Πέμπτη οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν βαθμιαία στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

3. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση κατά 5 με 7 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά.