“Το Πρωινό”: ο γυμνός ηθοποιός και οι καταγγελίες για βιασμό (βίντεο)

Πληθαίνουν οι αναφορές σε βάρος του. Η “τακτική” στα σεμινάρια υποκριτικής, η γυμνή εμφάνιση μπροστά σε κοινό και οι καταγγελίες ανήλικων για βιασμό, ακόμη και μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Ένα ντοκουμέντο από εμφάνιση του ηθοποιού και σκηνοθέτη που καταγγέλλεται για βιασμό κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση, ακόμη και από ανήλικες αδελφές, παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Δευτέρα, με τους παρουσιαστές και το πάνελ να σχολιάζουν πως ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε εντελώς γυμνός ότι στην σκηνή ενός θεάτρου, αλλά σε έναν χώρο όπου υπήρχαν ή μπορεί να περνούσαν και παιδιά.

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, συνήγορος 4 μηνυτών του ηθοποιού για βιασμό, ο οποίος επανέλαβε την έκκληση του εισαγγελέας και ανακριτής να εκδώσουν απαγόρευση εξόδου του ηθοποιού από την χώρα.

Τον ηθοποιό έχουν καταγγείλει για βιασμό, δύο ανήλικες αδελφές και μάλιστα, όπως είχε αναφέρει ο δικηγόρος, «ο καταγγελλόμενος είχε σχέση με την μια αδελφή, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών, σε βάρος της οποίας υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά από τον καταγγελλόμενο. Η 14χρονη αδελφή της δεν έδειξε καμία συναίνεση και υπέστη βιασμό από τον σύντροφο της αδελφής της. Όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, η 14χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, την έσωσε η αδελφή της και είναι εντυπωσιακό πως εκείνη την ημέρα ο ηθοποιός πήγε στο σπίτι και επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά σε βάρος ενός ουσιαστικά ημιλιπόθυμου κοριτσιού».

Στην εκπομπή αναφέρθηκε πως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε σεμινάρια σε νέους που ήθελαν να ακολουθήσουν την υποκριτική, λέγοντας πως προέτρεpε τα κορίτσια να βγάζουν τα ρούχα τους, τα άγγιζε και τους μιλούσε άσχημα και προκλητικά.

«Ξέρουμε ότι είναι περισσότερες από 7-8 που έχουν εμφανιστεί οι κοπέλες που έχουν ανάλογες εμπειρίες. Καλούμε τις κοπέλες να βγουν μπροστά και να μιλήσουν», κατέληξε ο δικηγόρος.

